Dave Gahan a papierové príšery

3. nov 2003 o 11:00 PETER BÁLIK

FOTO - ČTK

O tom, že Dave Gahan nechce byť iba interpretom hitov elektronických Depeche Mode, sa môže presvedčiť aj slovenské publikum. V petržalskej Inchebe predstaví 8. novembra o 20.00 h svoj prvý sólový album Paper Monsters a predvedie aj zopár depešáckych hitov, tentoraz v gitarovej úprave.

Na európskej koncertnej šnúre Paper Tour 2003, počas ktorej vystúpil v júni aj v Prahe, ho sprevádza koncertná skupina. Tá sa podieľala aj na nahrávaní jeho debutového albumu. Koncertnú zostavu tvoria štúdioví hudobníci Knox Chandler (gitara), Martyn Lenoble (basa), Victor Indrizzo (bicie) a Vincent Jones (klávesy).

Je to neuveriteľné, ale až po dvadsiatich dvoch rokoch pôsobenia v Depeche Mode našiel odvahu napísať prvé vlastné piesne a nadšený svojou tvorbou sa rozhodol vydať na svetové turné. Nie je žiadnym tajomstvom, že v Bratislave bude hrať staré pesničky jeho domovskej skupiny ako Personal Jesus, I Need You alebo Never Let Me Down Again.

Jeho pozornosť sa však upiera na skladby z tohtoročnej nahrávky Paper Monsters. „Tento album ma urobil konečne šťastným a naplnil ma pocitom spokojnosti,“ povedal spevák v tlačovom vyhlásení vydavateľstva EMI o nahrávke, ktorá je zároveň aj jeho terapiou: „Papierové príšery sú o odbúravaní vlastných bariér, ktoré mi bránili, aby som v sebe našiel túžbu po svojom hlase. Príšery, ktoré som si vytvoril vo svojej hlave, sa rokmi zväčšovali, až som pochopil, že ja som ich strojcom.“

Paper Monsters sú zároveň aj zlomovým bodom v jeho kariére. Od nich bude totiž závisieť budúcnosť Depeche Mode. Gahan už vyhlásil, že na nových pesničkách skupiny sa chce podieľať aj on. Doteraz bol výhradným autorom skladieb jeho kolega Martin L. Gore. „Vôbec netuším, čo bude s Depeche Mode. Ak to pôjde, stretneme sa začiatkom budúceho roka a porozprávame sa o tom s chalanmi, tak ako to robíme vždy. Ak budeme mať pocit, že robiť čosi spoločne má cenu, tak niečo urobíme. Všetko, čo teda viem, je že sa mi otvorili dvere k písaniu a práci s inými hudobníkmi.“

Dave Gahan prešiel v deväťdesiatych rokoch peklom, spôsobeným závislosťou od tvrdých drog. „Prebudil som sa a zistil, že som za sebou zanechal peklo. Život mi ponúkol veľa šancí a teraz prišiel čas, aby som s tým niečo urobil. Cítim sa konečne slobodne,“ dodáva pre agentúru DPA muž, odetý do čiernej kože, na ktorého sa Bratislave sa teší bohaté fanúšikovské zázemie.

Do Depeche Mode prišiel v roku 1980, nahral s touto najvplyvnejšou synthypopovou skupinou osemdesiatych rokov desať radových a dva živé albumy. Fanúšikovia a kritici si najviac cenia ich nahrávky Music for the Masses (1987) alebo Violator (1990). Mnoho nových podnetov do elektronickej hudby prináša aj zatiaľ ich posledný radový album Exciter z roku 2001.

Fanúšikov prednedávnom potešilo aj vydanie ich road movie 101 z roku 1989 od legendárneho režiséra D. A. Pennebakera vo formáte DVD.

Britská hviezda chce pred koncertom 100 kg ľadu

BRATISLAVA - Žiadne tanečnice ani masérky, ktoré si pred vystúpením v Banskej Bystrici žiadali heavymetaloví Iron Maiden. Dave Gahan je podľa XL Group, slovenských organizátorov bratislavského koncertu, oveľa skromnejší. Člen skupiny Depeche Mode príde do Bratislavy v deň vystúpenia, po koncerte sa presunie hneď do Viedne, kde bude pokračovať vo svojom európskom turné.

Do šatne si Gahanova produkcia nakázala až 80 kusov uterákov, kilo klobás a anglickej slaniny, čerstvé pomaranče alebo 15 litrov mlieka. Okrem toho má britský spevák v požiadavkách aj 100 kg ľadu a 50 kg suchého ľadu, čo chcú jeho technici využiť na pyrotechnické efekty.

Samotný Gahanov koncert má trvať viac ako hodinu a pol. Ako predkapela sa predstavia slovenskí gitaroví Save The Cookie. Lístky na státie stoja 890 Sk, vstupenky na sedenie sú vypredané. Po koncerte sa v uskutoční oficiálna Paper Monsters after party (LIVE! Club/Aupark). (peb)