Posledný boj, a čo po ňom?

Už niekoľko týždňov sa médiá sveta zaoberajú tým, čo sa bude ďalej, po konci roka, diať s Peterom Jacksonom a súrodencami Andym a Larrym Wachowskými. Pomerne veľkú časť života venovali vytvoreniu veľkého filmového mýtu - Jackson Pánovi prsteňov a Wachows

4. nov 2003 o 11:00 ANDREA PUKOVÁ

ki Matrixu. Očakávanie publika trilógiou šikovne dávkovali a ovládali. Mnoho rokov žili v uzavretom svete, na miestach, ktoré sami vytvorili v novozélandských horách a na púšti Západného pobrežia, celkom izolovaní od toho, čomu sa hovorí normálny život. To všetko sa o chvíľu skončí. V stredu je na celom svete premiéra poslednej časti Matrixu, Matrix Revolutions, Návrat kráľa, posledná časť Pána prsteňov, bude v Európe mať premiéru v decembri (na Slovensku v januári). Tvorcovia sa ocitnú v tvorivom kráteri, čiernej diere. Čo ešte môže prísť po Matrixe a Pánovi prsteňov? Na čo sa ešte zmôžu? A ak niečo ešte príde, aký význam to ešte pre nich bude mať?

Svetové agentúry uviedli, že Peter Jackson si so svojou manželkou Fran Walshovou už predtým rezervoval trhákový projekt za dvadsať miliónov: novú verziu King Konga. To bude dôstojná výzva: vzkriesiť klasickú filmovú látku pomocou dnešných digitálnych možností.

Bratia Wachowskí to urobili celkom inak: už dávno zanechali štúdiá a ako tvrdia Los Angeles Times, nechali obrovský stroj na efekty, ktorý sami vytvorili, aby už ďalej „frčal sám, na najvyššie obrátky, len akosi bez hlavy“. Bol vynaložený úctyhodný kapitál, úctyhodná je aj dokonalosť, ale svojím spôsobom zostane aj divákom pri treťom diele Matrixu trčať v diere.

Zelenkavý blikot Matrixu pred niekoľkými mesiacmi vyvolal rozpaky a zmätok, keď prišiel do kín druhý diel Matrixu - Matrix Reloaded. Po tom, čo sa po dva roky s radostným vzrušením a na najvyššej filozofickej úrovni debatovalo o úžasnom koncepte skutočnosti, ktorý vyvinuli tvorcovia Matrixu - napríklad filozofická konferencia v Paríži - prišiel druhý diel, ktorý už žiadnu veľkú, ani malú látku na premýšľanie nepriniesol. Bude to inak, keď o pár dní odznie huriavk definitívnej bitky o Zion?

Trilógie majú svoje vlastné dramaturgie - ako vidieť na príklade Pána prsteňov a Matrixu. „Nakrúcal som Pána prsteňov len kvôli tomuto poslednému dielu,“ povedal Peter Jackson pre Reuters. Bitka o Helms Klamm v druhom diele bola vraj len predohrou k bitke o Minas Tirith, ku ktorej dôjde v treťom diele. Trilógie vrcholia, ľudstvo nastupuje do rozhodujúcej bitky o všetko, len už nakoniec poriadne nevie, čo by to všetko vlastne malo byť.