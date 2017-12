Matrix číslo 3: Neo sníma všetky hriechy sveta

Matrix Revolutions (The Matrix Revolutions) o USA 2003 o 129 minút o Scenár a réžia: Andy Wachowski, Larry Wachowski o Hrajú: Keanu Reeves, Laurence Fishburne, Carrie-Anne Moss, Hugo Weaving, Monica Bellucci o Premiéra v SR: dnes

5. nov 2003 o 11:00 ANDREA PUKOVÁ

Keanu Reeves ako Neo.

Je to filmový štart superlatívov – pirátskym sťahovaniam kópií z internetu, aké sa bežne robili ešte pri minulom diele – zabránil simultánny celosvetový štart v tú istú hodinu. Prvý diel Matrixu zarobil 475 miliónov dolárov. Druhý deň zarobil ešte viac – 734 miliónov. Nečudo, že sa už špekuluje, či sa stroj na peniaze naoazaj zastaví pri Matrix Revolutions. „Uvidíme niekedy ešte Nea? Myslím si, že áno,“ hovorí Veštica.

Posledná borba vzplála

„Všetko, čo má začiatok, má aj koniec,“ je mantra Matrix Revolutions o apokalyptických zápasoch v kulisách hodných Danteho. V nej sa režiséri snažia samých seba pretromfnúť vo vizuálnych čaroch. Kto sa dá rád ohurovať výkonmi špeciálnych efektov, sklamaný nebude. A tí, čo čakali na odpovede na filozofické otázky, ktoré otvorila prvá časť Matrixu, dočkajú sa odpovedí. Len asi budú sklamaní.

Milovníci tejto epopeje nájdu svojich hrdinov presne tam, kde ich v polvete zanechali na konci Matrix Reloaded – v predvečer definitívnej bitky medzi strojmi a poslednými zvyškami slobodného ľudstva. Svätá trojica Neo, Trinity a Morpheus ide čeliť zlomyseľnému Merovingienovi (Lambert Wilson) a sexbombe Persephone (Monica Bellucci) v punk-sado-maso klube Hell.

Uvidíme nemilosrdnú zrážku ľudí a vrtkých robotov, vyslaných strojmi, aby dobyli podzemné mesto Zion. V ohlušujúcom reve strojov, výkrikov, výbuchov a streľby z bazúk stroje s dizajnom chobotníc krížených s medúzami masakrujú domobranu Ziončanov. Neo, mesiáš, oslepený po smrteľnom súboji, sa vyberie na cestu, z ktorej nemá nádej sa vrátiť: do mesta strojov, aby tam loboval za mier. Ale aj potom ho ešte čaká posledný súboj: s agentom Smithom (Hugo Weaving) – ktorému sa stovky klonovaných smithov spoza slnečných okuliarov prizerajú.

Je to súboj vesmírneho Dobra a Zla, na pozadí svetla bleskov, pod bičujúcim lejakom, sprevádzaný monumentálnou hudbou. Na scéne, čo evokuje New York na svitaní, ktoré prichádza po apokalypse. V čiernych záhyboch svojho dlhého kabáta, Neovej poznávacej značky, končí sa jeho boj v obrovskom kráteri, pripomínajúcom Ground Zero. Dočkáte sa hmlistých mesianistických dialógov, romantických scén a majstrovských kúskov bojových umení.

Yuen Wo Ping, vynálezca matrixového efektu Bullet Time – spomalených guliek, čo dnes už všetci po ňom okopírovali – od Shreka po Charlieho anjelov, je zároveň autorom virtuóznej bojovej choreografie v Tigrovi a drakovi, a najnovšie v Kill Billovi, poslednom filme Quentina Tarantina.

Trpký koniec

Prvý Matrix by si bol titul Revolutions zaslúžil. Okrem akčných sekvencií, aké nikto predtým ešte nevidel, totiž priniesol – veľmi inteligentne – otázku skutočnosti nášho sveta. Posledný diel s hrdým titulom vedie už len ďalej po ceste začatej v Matrix Reloaded, k degenerácii dobrého nápadu až do jeho trpkej skazy.

Bratia Wachowski dali svojmu príbehu koniec prežiarený slnkom v krásnom jagavozelenom parku – je to otvorený koniec, aký ľudí väčšinou sklame. No koniec bez konca je v logike príbehu zakódovaný. Ale čo zostane, keď naplno rozkrútený ohňostroj karate a výbuchov utíchne?

Konečná bitka ľudí proti strojom a ich záchrana prostredníctvom Vyvoleného Nea (Keanu Reeves) sú už len rozvláčne orgie špeciálnych efektov, pri ktorých len obrana jedného doku v meste Zion znamená plných dvadsaťpäť minút búchania a strieľania. Na svet, ktorého existenciu Andy a Larry Wachowski kedysi spochybnili, sa už celkom zabudlo. Namiesto prekvapivých pochybností o skutočnosti tu máte meravé dialógy, ťažkotonážny pátos a trápne zinscenovanú scénu spasenia („Dokonané je“).

Kto očakáva od filmov viac než zvláštne efekty, možno si na konci spomenie na repliku ráznej Trinity (Carrie-Anne Moss): „Na takéto sračky nemám čas.“ Ale už bude neskoro.