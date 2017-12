Jacksonov Bentley prepchatý mediálnou technikou pôjde do dražby

5. nov 2003 o 8:40 TASR

New York 5. novembra (TASR) - Michael Jackson sa rozhodol speňažiť jednu zo svojich najobľúbenejších hračiek. Kráľ popu dáva do dražby svoje auto Bentley Arnage, informoval aukčný dom Barrett-Jackson.

Vozidlo s výkonom 450 konských síl vyvolalo rozruch v hudobnom videoklipe What More Can I Give?, keď sa v ňom viezli hviezdy ako Beyoncé Knowles, Nick Carter a Tom Petty na Jacksonov ranč Neverland. V kabíne Bentley potom zanechali svoje autogramy.

Auto vyrobili v roku 2001 úplne podľa Jacksonovho želania. K výbave patria dva DVD prehrávače a tri monitory, ako aj CD prehrávač a videohra Arkade. Všetky prístroje sa dajú ovládať z každého sedadla.

O očakávanom výnose dražby, ktorá sa uskutoční 25. januára sa aukčný dom nevyjadril. Cena nového Bentley Arnage sa pohybuje - pri odhliadnutí od dodatočných želaní zákazníka - okolo 320.000 dolárov.