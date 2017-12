Pink sa túži bozkávať s Madonnou

5. nov 2003 o 16:00 TASR

Los Angeles 5. novembra (TASR) - Americká speváčka Pink vyhlásila, že by bola veľmi rada Britney Spearsovou a dala si s Madonnou bozk. Slávny prejav nežnosti sa medzi popovou kráľovnou a popovou princeznou udial priamo na javisku pri udeľovaní hudobných cien MTV Music Awards.

Pink, ktorá sa chystá do Londýna predstaviť svoj nový album Try This, priznáva, že Madonna je jednou z jej najstálejších vzorov. "Milujem Madonnu. Som jej oddaným fanúšikom. Keď som mala osem rokov, bola mojím bohom," dodáva.

Nový album má byť v predajniach už 10. novembra. Mladá hviezda tiež oznámila, že sa začiatkom budúceho roka chystá na koncertnú šnúru po Anglicku a Írsku. Do Dublinu zavíta 19. januára, o dva dni neskôr do Belfastu, v marci bude koncertovať v Birminghame, Wembley, Manchestri, Sheffielde a 31. marca ukončí turné vystúpením v Glasgowe.