Timberlake a Aguilerová odovzdajú ocenenia na MTV Europe Awards

5. nov 2003 o 19:10 TASR

Edinburgh 5. novembra (TASR) - Miláčik miliónov tínedžerov na celom svete Justin Timberlake je so svojím najnovším albumom Justified na najlepšej ceste získať štyri top ceny na udeľovaní hudobných cien MTV Europe Awards vo štvrtok večer.

"Ak neodíde naložený oceneniami, bude v tom nejaká chyba," uviedol pre tlačovú agentúru Reuters Conor McNicholas, vydavateľ New Musical Express.

V auguste si expriateľ Britney Spearsovej z udeľovania MTV Video Music Awards v New Yorku odniesol tri ocenenia. Hostiteľkou MTV šou, ktorú pravidelne sleduje viac ako miliarda hudobných fanúšikov na celom svete, bude vo štvrtok spolu s Justinom aj Christina Aguilerová.

Tmavovlasá americká speváčka preslávená najmä krátkym strihom svojho oblečenia, bude možno oslavovať tiež. Na MTV Europe Awards je totiž nominovaná až štyrikrát. "Som hostiteľkou a som nominovaná, takže pre oba dôvody som poctená," vyhlásila Aguilerová. Zároveň talentovaná hviezda dodáva: "Vždy som, ako by som to povedala, vo svetlách reflektorov za to, čo mám na sebe, a niekedy za to, čo na sebe nemám."