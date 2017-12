Koncert Robbieho Williamsa potešil fanúšikov aj priekupníkov

5. nov 2003 o 22:45 TASR

Praha 5. novembra (TASR) - Najznámejšie skladby svojej šesťročnej sólovej kariéry predstavil v utorok večer vypredanému hľadisku T-Mobile Areny v Prahe britský spevák Robbie Williams.

Koncert pre 13.000 divákov potešil aj pražských priekupníkov: tesne pred koncertom čierny trh ponúkal vstupenku na koncert za 10.000 Kč, čo bol desaťnásobok jej pôvodnej hodnoty. Vstupenky s označením V.I.P. priekupníci predávali za 15.000 Kč.

Robbie Wiliams sa v Prahe prezentoval vo veľkej pohode, čo naznačil už fakt, že pred koncertom zaspieval neplánovane niekoľko skladieb na prianie návštevníkov istého podniku v centre českej metropoly, v ktorom sa nakrátko zastavil.

V plnej miere to potvrdil koncert, na ktorom spevák primäl jedného z divákov, aby partnerku požiadal o ruku. Tá privolila pod podmienkou, že Robbie zaspieva novomanželom na sobáši. Bývalý člen formácie Take That sa ani takouto nečakanou výzvou nedal zaskočiť a privolil s dodatkom: Dohodnuté. V najhoršom prípade prostredníctvom satelitu.

Dnešné české médiá sa zhodujú, že koncert 29-ročnej hviezdy mal výnimočnú atmosféru a publikum nadšene komunikovalo so spevákom.

"Medzi svojimi fanúšikmi britská superstar vyvolala úplné šialenstvo," postrehol český denník Mladá fronta Dnes v článku nazvanom "Spieval, kričal, bozkával diváčky. A fanúšikovia šaleli".

Denník na margo záujmu o koncert pripomenul, že v júni sa vstupenky na novembrový koncert vypredali v priebehu niekoľkých dní.