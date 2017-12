Džez, ako ho možno nepoznáte

Už dnes sa začína trojdňový hudobný festival Nu Jazz Dayz zameraný na prezentáciu stále populárnejšej vetvy džezu, ktorá kombinuje tradície s novými trendmi.

6. nov 2003 o 9:00 Oliver Rehák

Festival má ambíciu prezentovať tvorcov s iným pohľadom na džez a jeho žánrové hranice.

Dnes a zajtra sa akcia koná v priestoroch bratislavského klubu Babylon, v nedeľu sa ukončí na východe Slovenska. „Chceme festival sprístupniť aj ľuďom žijúcim mimo hlavného mesta, ktorí by si k nemu inak cestu asi nenašli,“ hovorí pre SME Miro Lánik z usporiadateľskej agentúry Vresk. Vďaka tomu budú môcť britskú formáciu Akasha, najväčšiu hviezdu Nu Jazz Dayz, vidieť 9. novembra aj fanúšikovia, ktorí prídu do Ges klubu v Košiciach.

Práve Akasha, ktorej členovia nepoužívajú žiadne sekvencery ani laptopy, ale tradičné nástroje, ukazuje dôležitý posun festivalovej dramaturgie oproti minulému ročníku. „Namiesto sólových DJských setov sú tentoraz hlavnými hviezdami niekoľkočlenné skupiny hrajúce naživo. Hlavná časť programu je založená na živých hraniach, napríklad len Akasha má trojčlennú dychovú sekciu,“ zdôrazňuje Lánik. Tým zároveň nepriamo odpovedá na otázku, čím sa líšia Nu Jazz Dayz a festival Wilsonic, ktorý je venovaný progresívnemu elektronickému popu.

Okrem Akashe sa v Bratislave predstavia The Bays, formácia, ktorej bubeník a basgitarista boli súčasťou koncertnej zostavy legendárnych Massive Attack, a Neotropic. Za týmto názvom sa skrýva originálna hudobníčka a filmárka Riz Maslen, najznámejšie meno labelu N-Tone, ktorý je sesterskou firmou slávneho londýnskeho vydavateľstva Ninja tune. Maslen k nám priváža nový projekt a štyroch ďalších hudobníkov.

Priaznivci DJského hrania si prídu na svoje dnes a zajtra po polnoci, keď sa na pódiách objavia Tom Wieland, známy aj ako producent Les Gammas vydávajúcich na nemeckom labeli Compost, a známa postava nu-jazzovej scény Ben Mitchell alias Mr. Hermano. Obaja sa budú starať spolu so slovenskými DJmi Kokim, Kinetom a Magálovou o zábavu až do ranných hodín. Domácu scénu na Nu Jazz Dayz zastupujú aj skupiny Veneer (predstavia sa aj v Košiciach), Dlhé diely a B3. Multimediálny rozmer celému festivalu dodajú live videoprojekcie bratislavského zoskupenia Kufrík brothers, jedinou výnimkou bude vizuálna stránka koncertu Neotropic, o ktorú sa postará Riz Maslen.

Po minuloročných problémoch so zvukom sa organizátori Nu Jazz Dayz rozhodli zaobstarať si najlepšiu dostupnú aparatúru na Slovensku. „Dohodli sme sa s firmou, ktorá ozvučuje napríklad Bratislavské jazzové dni a trenčiansku Pohodu, takže po technickej stránke by už nemali byť žiadne problémy,“ ubezpečuje Lánik.

HLAVNÉ HVIEZDY

Akasha

Sedemčlenné britské zoskupenie kombinuje vo svojej hudbe rock, atmosférický džez a elektroniku. Albumy im vydáva renomovaný label Wall Of Sound, v ktorého katalógu sú napríklad aj Propellerheads, Les Rhytmes Digitales či Royksopp.

Neotropic

Projekt Angličanky Riz Maslen známej aj pod pseudonymom Small Fish With Spine. Spievala s Future Sound Of London, hrala v The Beloved, remixovala Mantronics, DJ Food, Skinny Puppy a ďalšími. Pod hlavičkou N-Tone vydala niekoľko kritikou cenených albumov a úspešný „ambient road-movie“ La Prochaine Fois.

Tom Wieland

Zakladateľ Vibe Klub Parties, kde sa v rámci série Jazz Not Jazz predstavili napríklad DJ Krush, Kruder&Dorfmeister, Rainer Trüby či Jazzanova. Momentálne žije vo Viedni, kde je rezidentom v klube Meiere. Na vlnách rakúskych rádií ORF a FM4 prezentuje týždennú reláciu World Wide Show slávneho DJa Gillesa Petersona. (her)