Divadelné premiéry

Bartók otvára hranice

6. nov 2003 o 11:00

Béla Bartók: Drevený princ. Hrad kniežaťa Modrofúza. Slovenské národné divadlo v Bratislave. Réžia: Martin Bendik. Hrajú: Jolana Fogašová, Juraj Vasilenko, Denisa Hamarová, Veronika Henschová a ďalší. Premiéra: 6. novembra.

Po šesťdesiatich siedmich rokoch uvádza naša prvá divadelná scéna predstavenie dvoch súborov. Operno-baletný večer je dielom šéfdramaturga Vladimíra Zvaru: „Predstavenie otvára hranice nielen medzi dvoma žánrami, ale aj hranice medzinárodnej spolupráce.“

Na inscenovanie maďarského skladateľa si totiž Národné divadlo prizvalo kolegov z Maďarska. „Som rád, že môžem pracovať na Slovensku a že je to práve Bartók, koho uvádzame. Toto dielo je síce trošku riskom, ale som rád, že sa k tomu odhodlali,“ povedal šéfdirigent budapeštianskej opery János Kovács. Zo sveta do bratislavskej opery sa vrátila Jolana Fogašová: „Hrad kniežaťa Modrofúza je nádherná a hlboká hudba. Je to taký bonbónik.“

Dreveného princa v Bratislave s baletným súborom naskúšal Tamás Juronics: „Hoci je to rozprávkový príbeh, ide o vážnu drámu o láske.“

Láska nie je len sex

Vratislav Blažek, Ladislav Rychman: Starci na chmeli. Divadlo Jonáša Záborského Prešov. Réžia: Eduard Gurtler. Hrajú: Jana Maľová, Ján Ivan, Daniel Straka a. h. a ďalší. Premiéra: 7. a 8. novembra.

Český filmový muzikál po prvýkrát na Slovensku uvedie prešovské divadlo. Jeho ambíciou je, aby známy titul videli nielen diváci z blízkeho okolia, ale celé Slovensko. V Prešove však legendárnu chmeľovú brigádu neuvádzajú ako muzikál, je to spevohra. „Rozdiel je v tom, že v našej spevohre máme na javisku živý orchester, čo v muzikáli nebýva zvykom,“ hovorí riaditeľ divadla Pavol Kovaľ. „Aj keď je to z obdobia šesťdesiatych rokov, stále má divákovi čo povedať - je to kultový titul o mladých, v ktorom láska nie je len sex a odsúdení budú práve tí čistí.“

Už máte svojho psychiatra?

Viliam Klimáček: Komiks. Divadlo GUnaGU Bratislava. Réžia: Viliam Klimáček. Hrajú: Oľga Belešová, Zuzana Ožvoldíková, Viliam Klimáček a ďalší. Premiéra: 8., 9., 10. a 11. novembra.

Komiks v divadle GUnaGU znamená šesť krátkych hier, ktoré spája súvisiaci dej. Štyri činoherné hry, jednu operu a jednu psychiatrickú prednášku zastrešuje téma kritických situácií. „Ľuďom zašibáva a reagujú neštandardne. O tom je naša čierna komédia,“ hovorí Viliam Klimáček. Posledná zo šiestich hier mala samostatnú premiéru v lete v Taliansku v rámci festivalu Mittelfest.

Celá komiksová koláž divadelných inscenácií nesie podtitul Už máte svojho psychiatra? „Zatiaľ ho nepotrebujem. Uplatňujem na sebe samoliečbu. Písanie hier je moja psychohygiena.“ prezrádza o sebe Klimáček.

ZUZANA KOMÁROVÁ