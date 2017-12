V Londýne vystavujú finalisti Turnerovej ceny, je to zas škandál

6. nov 2003 o 10:00 PAUL MAJENDIE, reuters, Londýn

Socha Sex od súrodencov Dina a Jaka Chapmanovcov, vážnych kandidátov na Turnerovu cenu. FOTO - ČTK/AP

Nafukovacie bábky, hnijúce ovocie, časti mŕtvol: do posledného kola prestížnej britskej Turnerovej ceny sa dostali štyria finalisti. Ich diela práve vystavili v Londýne, najprestížnejšie výtvarnícke ocenenie na svete sa bude odovzdávať 7. decembra. So škandálom sa počíta, pri vchode dokonca stojí „zdravotné upozornenie“, že návštevníci do šestnásť rokov by sem radšej nemali vstupovať.

Slávna galéria British Tate je od britského parlamentu len neďaleko, je to krátka prechádzka po brehu Temže, poslanci sem môžu hocikedy zájsť pokochať sa umením, keď sa presýtia politiky. Obrovské múzeum vystavuje britské umenie od pätnásteho storočia až podnes.

Teraz sú v dôstojných priestoroch vystavené aj diela štyroch umelcov nominovaných na Turnerovu cenu. Minuloročnú výstavu finalistov komentoval britský minister kultúry Kim Howells ako „studený koncepcionalistický bulšit. Ak je toto to najlepšie, čo vie britské umenie predviesť, tak je britské umenie stratené“. Na to sa rozprúdila búrlivá debata. Vlny pobúrenia budú tento rok špliechať rovnako vysoko. Diela, ktoré postúpili do finále, sa síce až do výstavy nezverejňujú, no už niekoľko dní sa o nich hovorí.

Za favoritov sa považujú škandálni bratia Jake a Dinos Chapmanovci. Predstavia sochu s názvom Smrť - bronzový odliatok alebo akési kusy mŕtvoly v rozklade zavesené na strome, na ktoré sa vrhli červy, muchy a krysy. Scénu dopĺňa detská hračka. Na stene za sochou je umiestnená séria, v ktorej súrodenci osemdesiatim rytinám série Hrôzy vojny od Francisca Goyu primaľovali klaunské hlavy. Ich druhou sochou je Sex - dve nafukovacie báby pri orálnom sexe.

Aj Grayson Perry, ďalší kandidát na cenu, je predmetom pozornosti médií: jeho vlastnoručne zhotovené a bohato pomaľované vázy sa zaoberajú pedofíliou a jedenástym septembrom.

Zvyšní dvaja finalisti prezentujú takmer nevinné diela: škótska sochárka Anya Gallacciová vystaví ovocný strom z bronzu so skutočným ovocím, ktoré na ňom bude pomaly hniť. A Willie Doherty, fotograf a videoumelec zo Severného Írska sa vo svojej práci Re-Run zaoberá konfliktom vo svojom rodnom meste Derry.

Vzrušenie okolo Turnerovej ceny nie je ničím novým. Už roku 1998 vzbudilo veľké pobúrenie rozhodnutie poroty, ktorá udelila cenu Chrisovi Ofilimu za sochu Panny Márie vymodelovanú zo slonieho trusu.

Cenu dotovanú dvadsiatimi tisícami libier udelia 7. decembra. „Všetci štyria umelci sú nominovaní za výstavy, ktoré sa konali v tomto roku,“ povedala kurátorka Catherine Stoutová. Mecenáš umenia Charles Saatchi sa o vystavených dielach vyjadril, že sú to len ďalšie „vypáchnuté pseudokontroverzné efekty“. Dinos Chapman to, pochopiteľne, vidí celkom inak: „Sme presvedčení, že je to zábavné, hĺbavé, pekné a klasické,“ povedal pre anglický denník The Observer. „V našich prácach nie je žiadna diskontinuita, všetko so všetkým súvisí. Uvidíte to, čo očakávate.“ Bratia Chapmanovci nesľubujú prekvapenia, lebo škandály sú ich programom.