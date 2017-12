Fotografická výstava na Hviezdoslavovom námestí vzbudzuje veľký záujem

Bratislava 6. novembra (TASR) - Výstava IN OUT bude zrejme najnavštevovanejšou z 29 bratislavských expozícii medzinárodného festivalu Mesiac fotografie (MF).

Aj keď na nej prezentujú svoje digitálne obrazy všeobecne neznámi autori z ČR, Dánska, Francúzska, Poľska, Švajčiarska, Nemecka, Veľkej Británie, krajín bývalej Juhoslávie a ďalších, jej nepretržitá prístupnosť ju robí výnimočnou a vzbudzuje veľkú pozornosť. Prvýkrát v 13-ročnej histórii MF je výstava vo vonkajších priestoroch - na okraji chodníkov medzi stromami na Hviezdoslavovom námestí. A tak ju evidujú aj náhodní okoloidúci, ktorí ani nevedia, že prebieha spomínaný fotografický festival. Navyše špeciálne osvetlenie umožňuje jej "návštevu" aj v noci.

Výstava IN OUT je z Medzinárodného festivalu digitálneho obrazu 2003 v Prahe, kde mala premiéru, minulý mesiac ju videli v Budapešti. V Bratislave má nad ňou záštitu starosta Starého Mesta Peter Čiernik a potrvá do 16. novembra.