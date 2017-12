Legendárny muzikál Vlasy bude mať premiéru prvýkrát v slovenskej verzii

Bratislava 6. novembra (TASR) - Prvýkrát v slovenčine bude mať v sobotu 8. novembra premiéru svetoznámy americký muzikál Vlasy.

6. nov 2003 o 18:38 TASR

Pre bratislavskú Novú scénu bol výber jedného z najznámejších muzikálových titulov vôbec veľkou výzvou, ktorú si zobral na plecia realizačný tým pod vedením režiséra Doda Gombára.

Muzikál, ktorý sa preslávil ako generačná výpoveď amerických hippies a je tesne spätý s atmosférou 60. rokov, dostal pod rukami domácich tvorcov zaktualizovanú podobu. "Nie je to však mechanický posun do súčasnosti. Základné myšlienky muzikálu, ako je túžba mladých po slobode, revolta voči generácii otcov, sú univerzálne," konštatoval autor slovenských textov Ján Štrasser, ktorý Vlasy považuje za svoju doteraz najťažšiu textársku prácu.

Príbeh Sheily, Bergera, Clauda a ich priateľov poznajú milióny divákov najmä vďaka filmu režiséra Miloša Formana. V slovenskej verzii sa odohráva v priestoroch opustenej železničnej stanice, kde žije partia "alternatívnej mládeže".

Hereckú, spevácku a tanečnú príležitosť dostali známi interpreti ako Katarína Hasprová, Zuzana Mauréryová, Soňa Norisová, Martin Kaprálik, Jozef Slovák, Marián Labuda ml., Juraj Ďurdiak, či Ivan Vojtek a viacerí talentovaní absolventi či študenti Janáčkovej akadémie múzických umení v Brne - Viliam Csontos, Ján Jackuliak, Dušan Vitázek, Martin Hudec, Peter Veslár či Matej Oravec. Aj keď väčšina z nich pochádza zo Slovenska, na Novej scéne majú slovenskú premiéru.

Ostrieľaná muzikálová hviezda Katarína Hasprová neúčinkuje vo Vlasoch prvýkrát. "Pred niekoľkými rokmi som hrala v pražskom predstavení, nielen inú postavu, ale aj v úplne inej režijnej koncepcii. Tam sa to odohrávalo naozaj v období hippies, ale o to viac to bolo pre mňa zaujímavejšie, že som mohla porovnávať. Dodo Gombár viac zdôraznil generačný konflikt mladých ľudí a rodičov. A vlastne aj partia, ktorá žije na starej stanici, sa hľadá. Nevedia kam, kde a čo a to je myslím problém mnohých mladých," zhrnula svoje skúsenosti Katarína Hasprová.

Aj keď skúšobný proces trval pol roka, účinkujúci si obdobie prípravy pochvaľujú. "To, čo som zažila, predstihlo moje očakávania. Nielen pokiaľ ide o náročnosť skúšok, ale aj po kamarátskej a ľudskej stránke. Vôbec by mi nevadilo, keby sme museli ešte dva mesiace skúšať," spomína Soňa Norisová.

Choreografiu nového muzikálového predstavenia mala na starosti Šárka Ondrišová, scény vytvoril Marek Hollý a o kostýmy sa postarala Kamila Polívková, dcéra populárneho českého herca Bolka Polívku.