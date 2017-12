Zomrel Bobby Hatfield zo skupiny Righteous Brothers

New York 6. novembra (TASR) - Bobbyho Hatfielda z legendárneho amerického speváckeho dua The Righteous Brothers našli v stredu večer mŕtveho v hotelovej ...

6. nov 2003 o 20:23 TASR

New York 6. novembra (TASR) - Bobbyho Hatfielda z legendárneho amerického speváckeho dua The Righteous Brothers našli v stredu večer mŕtveho v hotelovej izbe v meste Kalamazoo, štát Michigan. Oznámil to dnes jeho manažér David Cohen.

Predpokladá sa, že 63-ročný Hatfield zomrel v spánku, no presnú príčinu smrti určí pitva. Našli ho pracovníci hotela, keď išli skontrolovať, prečo nedvíha telefón. O hodinu mal mať Hatfield spolu so svojím dlhoročným partnerom Billom Medleym vystúpenie.

Hatfieldov manažér označil smrť speváka za "šok" a Medley, ktorý sa s Hatfieldom dal dokopy pred 42 rokmi, povedal, že ho správa o smrti jeho hudobného partnera úplne "zlomila".

Robert Lee Hatfield sa narodil 10. augusta vo Wisconsine a keď mal štyri roky, presťahoval sa s rodinou do kalifornského Anaheimu. V roku 1962 sa stretol s Billom Medleym v rámci päťčlennej skupiny Paramours. K zmene názvu na Righteous Brothers ich údajne podnietil istý vojak námornej pechoty, ktorý na jednom z ich koncertov zvolal: "That was righteous, brothers!"

Desať hitov Duo dua Righteous Brothers sa v 60. rokoch dostalo do hitparády Top 40. Najznámejšími z nich sú "You've Lost that Lovin' Feelin" a nesmrteľná skladba "Unchained Melody", ktorá sa o 16 rokov neskôr objavila aj ako hlavný soundtrack k filmu Duch.

V roku 1968 sa Righteous Brothers rozišli, no v roku 1974 sa opäť dali dohromady a vrátili sa na vrchol hitparád s piesňou "Rock and Roll Heaven". V ostatných rokoch spolu koncertovali, chodili na turné a mali občasné vystúpenia v Las Vegas. Tento rok boli zapísaní do Rokenrolovej siene slávy.

Po Robertovi Hatfieldovi zostala manželka a štyri deti.