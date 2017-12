Hair už nie sú kvetinové deti

7. nov 2003 o 10:30

Zhruba po roku sa režisér Dodo Gombár vrátil na Novú scénu, aby tu pripravil muzikál Hair.

Vlasy sú na Slovensku známe. Nie však ako divadelná inscenácia, pretože, s výnimkou zahraničných hostí, sa tu nikdy neuvádzali. Preslávil ich samozrejme film Miloša Formana. Práve vďaka tejto snímke tak máme o Hair trošku skreslenú predstavu. V pôvodnom muzikáli nie je formanovská zápletka, v ktorej sa zamenia dvaja muži. Aby jeden mohol stráviť noc s láskou, druhý ho zatiaľ zaskočí na vojenskej základni. Lenže v noci je náhle vydaný povel na okamžitý presun do Vietnamu, kam odchádza náhradník. Slobodomyseľný hippie Berger pre kamaráta musí zrazu obetovať oveľa viac než len dlhé vlasy. „Áno, máte pravdu, divadelné libreto je úplne iné,“ povedal Dodo Gombár pre SME.

„Keď som si ho prečítal, tiež som bol prekvapený. Mal som zafixovanú tú filmovú verziu. Aj preto sme sa rozhodli v našej koncepcii scenár režijne upraviť a práve príbehy posilniť. Chceli sme aj nájsť určitú univerzálnosť diela. Libreto sa totižto silne viaže k obdobiu hippies, ku konkrétnej generácii, ktorá Európu až tak veľmi nepostihla. Zásadné témy toho obdobia sa jej však dotkli.“

Keď mali Hair v USA v roku 1966 premiéru, stali sa hitom. Paradoxne, keď ich o desaťročie neskôr spracoval Miloš Forman, očakávaný úspech sa nedostavil. Vtedy oveľa viac zarezonovali v Európe než v Spojených štátoch, kde film prišiel trocha ex post.

Aké prijatie očakávajú tvorcovia dnes? Hippies sú záležitosťou minulého storočia, ale najmä, nenávratne preč je bezstarostné užívanie si lásky a inšpirujúce drogové rauše. Dnes je sex hrozbou, ktorá môže priniesť smrteľnú chorobu a drogy sú zabijakom.

„Samozrejme, jasne som si uvedomoval tieto riziká. Čo na konci šesťdesiatych rokov v čase hippies vyzeralo ako oslobodenie sa, je dnes diabolskou priepasťou. Bol to problém, ako sa má príbeh vyvíjať, aby sa nevrútil do slepej uličky. Je to na hrane. Vraciame sa k podstate slobody, hovoríme o hraniciach medzi mäkkou a tvrdou drogou, o uhle pohľadu, kedy to ešte môže byť istý spôsob revolty. Ako sa príbeh vyvíja, téma vážnie. Do bezstarostného sveta začína vnikať nebezpečenstvo a práve to je vzrušujúce. Mám pocit, že sila, ktorá je v Hair zakódovaná, je stále podmaňujúca.“

Aktuálnych tém je podľa Doda Gombára vo Vlasoch neúrekom. „Je to generačný konflikt, až fatálne sa opakujúce nedorozumenie generácií. A potom téma spolužitie skupiny ľudí, sila partie či až generácie. To je pre mňa výzva, vyjadriť sa na tieto témy prostredníctvom predstavenia,“ dodal Dodo Gombár na margo premiéry, ktorá na Novej scéne bude zajtra o 19.00 h. V hlavných úlohách sa predstavia Martin Kaprálik, Katarína Hasprová, Zuzana Mauréry, Soňa Norisová, Lucia Šipošová, Marián Slovák, Vladimír Jedľovský, Eva Matejková, Tatiana Radeva, Ivan Heller, Juraj Ďurdiak, Ivan Vojtek, Dušan Kaprálik, Marián Labuda ml., Ivan Šándor a mnohí ďalší.

