Lucie: Rocker sa nevie zaprieť ani v opere

Minuloročný koncert najznámejšej českej poprockovej skupiny v honosnej sále pražskej opery, ktorá si pamätá diela najväčších majstrov klasickej hudby, vychádza na dvojalbume s názvom Lucie v opeře. Na jedinečnom akustickom vystúpení ich sprevádzal tridsať

7. nov 2003 o 13:00

David Koller a Robert Kodym. FOTO – TASR

členný Český národný symfonický orchester.

„Pôvodne to malo byť v Lucerne. Tá však bola obsadená a manažér nakoniec vybavil operu. Mali sme trochu trému, hrať v takých honosných priestoroch s nádhernou akustikou. Dali sme do toho veľa energie, a keď sme si vypočuli záznam, povedali sme si, že by to bola škoda nevydať,“ hovorí pre SME David Koller v luxusnom bratislavskom hoteli.

Na nahrávke figuruje množstvo hostí – od Lenky Dusilovej cez jedenásťčlenný zbor Bambini di Praga, dychovú sekciu až po hráčov na akustické nástroje Luboša Malinu a Luboša Novotného. Aké je to hrať so symfonickým orchestrom, museli ste sa mu prispôsobiť? „Skôr naopak, pán Chalupecký musel dirigovať podľa rytmu bicích,“ dodáva David Koller. „Rocker sa nezaprie ani v opere,“ smeje sa gitarista Robert Kodym.

Živý dvojalbum je v podstate prechádzkou najväčších hitov skupiny. Nechýba Medvídek, Amerika, Černí andělé alebo Troubit na trumpety by se nám líbilo. Vychádza na novej značke East Brother, ktorá chce vydávať českých interpretov, o ktorých si myslí, že by sa mohli presadiť aj v zahraničí. Veď nie je nijakým tajomstvom, že bývalý federálny priestor je Lucii pritesný.

Skupina, ktorá má za sebou zopár amerických koncertov a nahrala aj niekoľko pesničiek v angličtine, teraz poškuľuje východnejšie. V Rusku hrajú mnohí českí a slovenskí hokejisti, prečo by sa tam nemohla presadiť aj Lucie? „V tomto smere spolupracujem s ruskou skupinou Čičerina, ktorá by sa chcela presadiť u nás a my u nich. Bol som tam kedysi ako bubeník so skupinou Žentour, s ktorou som prešiel vlakom trasu ropovodu Družba. Videl som úžasné scenérie, množstvo stratených dedín. Nevieme, či sa tam dá hrať, ale určite by som sa chcel tam vrátiť,“ spomína Koller.

Lucie v opeře je poslednou nahrávkou, na ktorej so skupinou účinkuje klávesista Michal Dvořák. Koller, Kodym a P.B.Ch. sa začiatkom tohto roku rozhodli pokračovať bez neho.

„Keď sme počúvali naše staré pesničky, zistili sme, že základné klávesové motívy sme vymysleli na gitarách. Rozhodli sme sa urobiť zmenu a dať ešte viac priestoru gitarám. Dvaja gitaristi to utiahnu lepšie ako jeden,“ dodáva Kodym, ktorý na poslednom turné zvládal na pódiu duely s hosťom skupiny Tomášom Varteckým.

PETER BÁLIK