Justin Timberlake si odniesol tri ocenenia

7. nov 2003 o 8:25 SITA

EDINBURGH 7. novembra (SITA/Reuters) - Najväčšou hviezdou odovzdávania tohtoročných prestížnych cien hudobnej televízie MTV Europe sa vo štvrtok v škótskom Edinburghu stal americký spevák Justin Timberlake, keď si odniesol až troch hudobných "oscarov".

"Ak by som si mohol predstaviť dokonalú noc, nebola by lepšia ako tá dnešná," vyhlásil evidentne dojatý spevák. Ceny v kategóriách najlepší spevák, najlepší album a najlepší pop tak putovali do rúk bývalého mušketiera z klubu Mickeyho Mousea, ktorého kariéra vyletela nahor vydaním kritikmi ospevovaného albumu "Justified". "Cítim sa naozaj, naozaj požehnaným. Usilovne som na tomto albume pracoval," priznal sa americký idol, ktorý patrí v súčasnosti k najväčším sexsymbolom v hudobnom šoubiznise.

O jednu z najväčších senzácií noci sa postarala popová diva Christina Aguilera, ktorá prišla na pódium v oblečení mníšky, len aby sa vzápätí vyzliekla do jej už notoricky skúpych šiat. Ani ona však neodišla z tohtoročného odovzdávania cien MTV s prázdnymi rukami, keď si odniesla cenu v kategórii najlepšia speváčka.