Tarantino nakrúti vojnový film

Paríž 7. novembra (TASR) - Americký režisér Quentin Tarantino chce nakrútiť film s tematikou druhej svetovej vojny.

7. nov 2003 o 16:00 TASR

Táto myšlienka ho napadla pred šiestimi rokmi, keď malo premiéru jeho tretie filmové dielo Jackie Brownová, povedal 40-ročný Tarantino v Paríži v rámci propagačného turné pre svoj najnovší film Kill Bill - Volume 1.

V šuplíku už má dva scenáre vojnových príbehov, v ktorých sa ľudské osudy prelínajú tak ako v jeho najznámejšom diele Pulp Fiction.

Tarantino žartovne poznamenal, že podtitul jeho plánovaného vojnového opusu môže znieť Once Upon a Time in Nazi-Occupied France (Vtedy v nacistami okupovanom Francúzsku).

Na margo krvavých scén v snímke Kill Bill Tarantino povedal, že časť z nich nakrútil v čierno-bielej farbe. Už jeho francúzsky kolega Jean-Luc Godard totiž zistil, že divákom na Západe nerobí problém krv, ale červená farba.