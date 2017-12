Dave Gahan chce mať v šatni 50 uterákov

7. nov 2003 o 14:38 TASR

Bratislava 7. novembra (TASR) - Len cez okno autobusu si bude môcť prvú návštevu Slovenska "vychutnávať" spevák legendárnej formácie Depeche Mode - Dave Gahan, ktorý v sobotu pricestuje do Bratislavy, aby pre slovenských fanúšikov odohral koncert v rámci európskeho turné Paper Monsters.

Veľkolepá šou speváka, ktorý sa len vlani vydal na sólovú dráhu, vypukne o 20.00 v hale výstaviska Incheba. Na Slovensko ho z poľských Katovíc dopraví špeciálny autobus, ktorý ho vysadí priamo na mieste konania koncertu. Sprevádzať ho bude 35-členný staff a kapela. V areáli Incheby má pripravený špeciálny cateringový stan, v ktorom budú pre Gahana, kapelu a realizačný tím variť štyria vlastní kuchári zo surovín v hodnote približne 700 libier nakúpených na Slovensku. Presný termín jeho príchodu zatiaľ nie je známy a otázna je aj jeho účasť na zvukovej skúške. Tímu bude k dispozícii šofér, asistent v kuchyni, ktorý by mal ovládať angličtinu. Organizátori dostali aj konkrétne požiadavky na vybavenie kuchyne, ako napríklad dokonca kohútiky s teplou a studenou vodou a adekvátnymi odtokmi výleviek. Predpísané rozmery majú mať aj jedálenské stoly. Medzi ďalšie požiadavky patrili tri chladničky a jedna mraznička. Do nápojov si vyžiadali 100 kilogramov ľadu. Z potravín požadovali 1 kg anglickej klobásy, rovnaké množstvá vegetariánskej klobásy, masla, margarínu, 0,5 kg hríbov, 12 kg paradajok, 10 rôznych jogurtov, 24 vajec, 5 bochníkov chleba, 20 žemlí, 5 bagiet, 16 šišiek, pričom pečivo by malo byť vždy čerstvé, ďalej 6 litrov pomarančového džúsu, 4 kartóny rôznych nápojov ako cola, cola light, fanta, sprite a iné.

Šatňa speváka by mala byť vybavená 50 uterákmi, sprchou v tesnej blízkosti, pracovným a odpočinkovým sedením, dvoma veľkými zrkadlami a príjemným osvetlením.

Ihneď po odohraní koncert Dave Gahan nasadne do svojho špeciálneho luxusne vybaveného autobusu a odcestuje do Viedne, kde bude ubytovaný v hoteli Mariott.

Po jeho boku si zahrajú muzikanti takých zvučných mien, ako je gitarista Knox Chandler, ktorý si zahral napríklad s REM, bubeník Victor Indrizzo (Avril Lavigne), klávesák Vincent Jones (Pink, Bryan Adams), basgitarista Martyn Lenoble, ktorý si kvôli sólovému projektu dovolil odmietnuť spoluprácu so slávnou Metaliccou. Európske turné sa nesie pod názvom Paper Monsters. Začalo sa v júni v Zürichu a skončí sa v novembri v Barcelone. Odznejú na ňom okrem noviniek z rovnomenného sólového albumu speváka aj klasické hity Depeche Mode Enjoy The Silence, Policy Of Truth, I Need You, Sticky Floor a možno aj hitovka Condemnation. Ceny vstupeniek na státie sú 890 Sk, na sedenie 1290 Sk a 1590 Sk.