Ošiaľ a nuda megapárty MTV

8. nov 2003 o 0:00 Oliver Rehák

Justin Timberlake a Christina Aguilera: dvaja najlepší speváci špásujú na pódiu. FOTO - REUTERS

Raz darmo, väčšinový hudobný vkus už niekoľko rokov monopolne diktuje hudobná stanica MTV. Koho nevysiela, môže zabudnúť na kariéru megastar populárnej hudby. Aby to nebolo také nápadné, vymysleli jej manažéri tento rok šikovný ťah - udeľovanie cien jubilejného desiateho ročníka MTV Europe Music Awards sa uskutoční v Edinburghu a o jednotlivých víťazoch rozhodnú hlasovaním diváci. Podľa BBC večer sledovalo takmer miliarda ľudí na celom svete.



Zvodkyňa a muž večera

„Ahoj všetci! Pozeráte najväčšiu šou, ktorá sa na svete koná dnes večer!“ vykríkla na úvod do kamery popová dračica Christina Aguilera, ktorá sprevádzala večerom. Najskôr sa asi šesťtisícke takmer nonstop jačiacich divákov v Terminal Ocean Arena zjavila prezlečená za mníšku, no netrvalo dlho a už pobiehala po pódiu minimálne oblečená.

MTV EUROPE MUSIC AWARDS 2003 Najlepšia skladba

Crazy In Love - Beyonce featuring Jay-Z Najlepšia speváčka

Christina Aguilera Najlepší spevák

Justin Timberlake Najlepšia skupina

Coldplay Najlepší popový interpret

Justin Timberlake Najlepší album

Justified - Justin Timberlake Najlepší interpret tanečnej hudby

Panjabi MC Najlepší interpret Rhytm&Blues

Beyonce Najlepší rockový interpret

The White Stripes Najlepší hip-hop

Eminem Objav roka

Sean Paul Najlepšie video

Untitled 1 - Sigur Ros

„Ako sa vám páčia moje šaty? A ako sa páčia novinárom? Počkať, počkať, to si vlastne prečítam v zajtrajších novinách,“ snažila sa o humor. Zo štyroch nominácií sa vďaka diváckemu hlasovaniu nakoniec zmocnila len jedinej sošky - zato v prestížnej kategórii najlepšia speváčka, keď to natrela nielen Madonne, ale aj Kylie Minogue, Pink a Beyonce.

Najlepšie počas trojhodinového večera obišiel americký spevák a sex idol Justin Timberlake, ktorý päť nominácií premenil na tri víťazstvá. „Ak by som si mohol predstaviť dokonalú noc, nebola by lepšia ako tá dnešná,“ vyhlásil bývalý člen chlapčenskej skupiny NSync, ktorý sa presadil najmä vďaka megaúspechu albumu Justified. Justin Timberlake tak ako predtým na americkej verzii ceremónie, porazil na hlavu najväčšieho rivala Robbieho Williamsa. „Je to moja prvá návšteva Škótska. Chcem vám len všetkým poďakovať,“ povedal zjavne dojatý muž večera.

Ostro sledovaná šou

Niektoré vystúpenia patrili k svetlým momentom večera. „Je skvelé, že MTV prišla do najúžasnejšej krajiny sveta!“ vyhlásil vlastenecky líder škótskej formácie Travis Fran Healey. Spolu so svojou skupinou sa postaral o jeden z vrcholov večera. Pri protestsongu The Beautiful Occupation venovanom vojne v Iraku sa na pódiu objavila stovka nahých demonštrantov. Sľubný comeback po vydaní albumu Tour de France zas potvrdili nemeckí veteráni elektronickej hudby Kraftwerk, keď si prvýkrát vôbec zahrali naživo v televízii.

Niekoľkí ocenení večer odignorovali a dali tak najavo svoj postoj k hudobnému šoubiznisu. Spevák najlepšej skupiny Coldplay dal prednosť londýnskej premiére filmu, v ktorom hrá jeho priateľka, Eminem síce za piatu sošku v poradí poďakoval cez videomost, ale chrúmajúc čipsy povedal, že súťaž je bulšit.

„Rázne podporujeme právo všetkých na slobodu prejavu bez ohľadu na to, o koho ide a kde žije,“ povedal prezident spoločnosti MTV Networks Europe Brent Hansen na margo osobitnej ceny Free Your Mind za sociálnu angažovanosť, ktorú tento rok dostala vodkyňa mjanmarskej opozície, laureátka Nobelovej ceny mieru Aung Sang Su Ťiová. Sloboda slova a sloboda hudobného vkusu nemusia byť to isté.