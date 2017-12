Pink okorenila nový album punkom

9. nov 2003 o 16:22 SITA

NEW YORK 9. novembra (SITA/Reuters) - Americká speváčka Pink nebola nikdy žiadna jemná Barbie-hviezda a ku kolegyniam ako Britney Spears a jej podobným nikdy neskrývala odpor. Na svojom novom albume však Pink ešte viac pritvrdila a nové pesničky okorenila punkom. Textami na albume Try This protestuje proti spoločnosti a zaužívaných konvenciám.

Novinke od Pink predchádzali albumy Can´t take me home z roku 2000 a slávny titul Missundaztood z roku 2001, z ktorého pochádza aj jej zatiaľ najznámejšia pesnička Get the party started.