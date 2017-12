Gitarista kapely Zdob si Zdub oslavoval narodeniny na BB Feste

9. nov 2003 o 14:40 TASR

Banská Bystrica 9. novembra (TASR) - So skupinou, ale i so slovenskými fanúšikmi oslávil v sobotu na tohtoročnom BB Feste gitarista moldavskej kapely Zdob si Zdub Svetoslav Staruš 28. narodeniny.

Nechýbala narodeninová torta, muzikantské náčinie či "horúca" atmosféra na večernom sobotňajšom koncerte v banskobystrickom Dome kultúry. Kapela zabodovala na Slovensku hitom Everybody In The Casa Mare. Práve tou vyvrcholilo aj ich "energiou" nabité vystúpenie na BB Feste. "Každá hudba na Balkáne je plná energie. Nepochádzame z veľkých miest ako je Moskva či New York. Žijeme v malých mestách a naša muzika je slnečná, plná energie. Nepoužívame narkotiká, ale víno, syr...," povedal s úsmevom spevák skupiny Roman. Na BB Feste však chýbal spevák tradičnej piesne MC Vassily, ktorý spolu so Zdob si Zdub naspieval megahit Everybody In The Casa Mare. Hoci ho pôvodne kapela plánovala priviezť na Slovensko, pre zdravotné problémy nemohol prísť.

Finále trojdňového BB Festu, ktorého novinkou bola autorská súťaž s prémiou 10 tisíc dolárov, patrilo slovenskej skupine Desmod. Počas sobotňajšej Okey Rock Night si však na svoje prišli aj fanúšikovia ďalších rockových kapiel či interpretov ako Smola a Hrušky, U.K.N.D, Pehy či víťazky súťaže Coca-Cola Popstar Zuzany Smatanovej.

