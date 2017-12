Depešáci vypili na afterparty koncertu Davea Gahana do fľaše všetko pivo

9. nov 2003 o 17:36 TASR

Bratislava 9. novembra (TASR) - Skandovaním krstného mena David privítala do prasknutia naplnená hala bratislavskej Incheby speváka legendárnych Depeche Mode - Davea Gahana, ktorý sa slovenskému publiku predstavil v rámci aktuálneho sólového turné Paper Monsters.

Typicky hlbokým hlasom sa zvítal s publikom "hello Bratislava" a zhruba dvojhodinová šou, ktorá odštartovala hitom Dirty Sticky Floor, sa mohla začať. "Dave Gahan bol veľmi milo prekvapený tým, že ľudia vedeli texty. Fanúšikovia boli podľa neho úžasní a to ho dostalo do super nálady. Dôkazom toho sú aj jeho dva prídavky, čo teda u neho zvykom rozhodne nebýva. Urobil aj veľké ústretové kroky, čo sa týka podpisovania plagátov a o nejakých hviezdnych manieroch sa nedá ani hovoriť. Dokonca sme hovorili o tom, že by sme koncert mohli o rok zopakovať," nadšene tvrdí šéf usporiadateľskej agentúry XL promotion s tým, že nepredaných zostalo len 104 lístkov.

Zrejme dvojhodinové meškanie oproti plánovanému príchodu spôsobilo jeho počiatočnú strohosť v zákulisí, kde prebehlo krátke stretnutie s niekoľkými fanúšikmi. Spevák spolu s kapelou do Bratislavy cestoval z poľských Katovíc. Trasa bola s prihliadnutím na kratšiu vzdialenosť naplánovaná cez Český Těšín, no tourmanažér si neuvedomil, že bubeník Victor Indrizzo je Kanaďan a na vstup do ČR potrebuje víza. "Tešili sme sa, keď boli 50 km od Bratislavy, pretože mať plnú halu a interpreta na ceste nie je žiadna sranda," s úsmevom skonštatoval organizátor. Gahan sa preto len mihol na zvukovej skúške, oželel večeru naplánovanú na 18. hodinu a stretnutie s fanúšikmi v zákulisí skrátil na necelých 5 minút. Tí boli vopred upozornení, aby mu nepodávali ruky, každý "vyfasoval" iba jeden autogram, sólo fotenie sa tiež nekonalo a čas nezvýšil ani na otázky. Romanovi, dlhoročnému "depešákovi", sa napriek improvizovanej podobe stretnutia splnil sen. "Bolo to síce veľmi narýchlo, pamätám si moment, ako vstúpil do dverí a až keď bolo po všetkom a videl som tú masu v hale, uvedomil som si veľkosť celej situácie," hovorí s tým, že spevák na neho pôsobil veľmi mladistvo a charizmaticky.

Po skončení koncertu sa Gahan zdržal zopár minút a nasadol do autobusu smer viedenský hotel Marriott. "Bol spokojný s kompletným servisom aj jeho tím bol milo prekvapený, nemali sme žiadny technický zádrheľ, všetko, až na tie víza, fungovalo. Z potravín, ktoré sme nakupovali v miestnych hypermarketoch v hodnote asi 1500 libier, veľa nezostalo. Gahan mal vlastného kuchára Francúza a aj staff, ktorý prišiel už ráno o ôsmej pripraviť halu, bol s jedlom veľmi spokojný," dodáva organizátor.

Vo švíkoch praskal aj Live!Club v neďalekom Auparku, kde sa konala oficiálna afterparty. Napriek dlhým radám pred vstupom majiteľ tvrdí, že tržby oproti iným sobotám stagnovali. "Ale do poslednej fľaše vypili všetko pivo v podniku," konštatuje.