Dave Gahan rozpálil v Bratislave seba i publikum

10. nov 2003 o 12:00 Oliver Rehák

FOTO – TASR

„Good evening, Bratislavia!“ pozdravil na úvod sobotňajšieho koncertu slovenské publikum v bratislavskej Inchebe spevák Dave Gahan, ktorého väčšina ľudí pozná ako frontmana legendárnej britskej skupiny Depeche Mode. Drobnú nepresnosť vo výslovnosti mu však všetci radi odpustili, pretože fakt, že po Stingovi si na Slovensko opäť našla cestu ďalšia aktuálna hudobná hviezda, je omnoho dôležitejší.

Kto vyrastal v osemdesiatych rokoch 20. storočia, pamätá si, že mládež sa vtedy delila na „metalistov“ a „depešákov“. Kým milovníkom tvrdých zvukov u nás už naživo hrali Iron Maiden, Saxon a ďalšie skupiny, druhí menovaní museli dlho čakať, aby mohli naživo zažiť aspoň jedného člena Depeche Mode. O početnosti a vernosti priaznivcov slávnej synthpopovej formácie sa dalo presvedčiť už niekoľko hodín pred sobotňajším koncertom, keď jej členovia obliehali Inchebu a pár z nich sa dožadovalo vpustenia dnu údermi pästí na zamknutú vstupnú bránu.

Dvojgeneračné publikum tvorili pamätníci a noví fanúšikovia z celej republiky, ale i pár jednotlivcov z okolitých krajín. „Je tady mnohem lepší zvuk, než byl v Praze,“ povedala unesená mladá Češka, keď sa na chvíľu vybehla nadýchnuť čerstvého vzduchu. Kým na sedenie sa ešte lístky dali kúpiť aj počas večera, kotol pod pódiom bol beznádejne plný. Hala sa však dostala do varu, až keď zaznela depešácka klasika Question of Time. Hoci v komunite fanúšikov pred koncertom kolovali obavy, že jej idol sa bude pred dnešným viedenským koncertom šetriť, Gahan so skupinou sa predviedli v najlepšej forme.

Nadšené publikum s ním postupne odspievalo najväčšie hity, ale aj skladby z čerstvého albumu Paper Monsters. Počas „unplugged“ záveru už Gahan vedel, že jeho hudba tu roky intenzívne žije vlastným životom. Nakoniec ho skvelá atmosféra definitívne strhla: „Toto je najlepšia šou, akú sme hrali na tomto turné!“ vyhlásil a v tej chvíli to neznelo úplne ako fráza. Či to naozaj myslel úprimne, sa presvedčíme, až keď sa na Slovensko opäť vráti. Alebo povie o zaujímavom mieste na koncert kamarátom z brandže.