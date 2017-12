Tretí diel Matrixu zarobil na celom svete už vyše 200 miliónov dolárov

10. nov 2003 o 10:00 TASR

New York 10. novembra (TASR) - Nadšenie pre posledný diel filmovej sci-fi trilógie Matrix upadlo v USA rýchlejšie, než sa čakalo. Za prvý víkend od premiéry je síce Matrix Revolutions jasne na čele rebríčka návštevnosti, no s výrazne slabšími zárobkami ako druhá časť.

Napriek tomu dosiahli Revolutions od stredajšieho súbežného uvedenia na plátna rekordného počtu 18.000 kín v 96 krajinách dosiaľ najvyššie celosvetové príjmy vo výške 204,1 milióna dolárov.

Tretí Matrix tak prekonal druhý diel filmového spracovania románu Pán prsteňov - Dve veže, ktorý v decembri 2002 za päť dní od premiéry zarobil na celom svete okolo 188 miliónov dolárov. Snímku však neuviedli v rovnakom čase v toľkých krajinách ako Revolutions.

Finále boja o prežitie medzi ľuďmi a strojmi prinieslo do pokladníc kín v USA a Kanade od piatku do nedele 50,2 milióna dolárov. Je to asi o 45 percent menej než príjmy druhej časti Matrix Reloaded za prvý víkend po premiére. Od tej Revolutions zarobili v Severnej Amerike 85,5 milióna dolárov.

Napriek nie najpriaznivejším recenziám kritikov sa zdá, že mohutný komerčný štart posledného špeciálnymi efektmi nabitého akčného trileru s Keanu Reevesom, Carrie-Anne Mossovou a Laurenceom Fishburnom v hlavných úlohách zaistí miesto trilógie medzi finančne najúspešnejšími projektmi v histórii kinematografie.

Podľa spoločnosti Warner Bros sledovali Revolutions v Indii vo vypredaných kinosálach, v Rusku zaznamenal film rekordné tržby a stal sa tiež prvou západnou snímkou, ktorú uviedli súčasne v Spojených štátoch a Číne.

Prvé dva filmy už v kinách celosvetovo zarobili takmer 1,2 miliardy dolárov. Ďalšie stovky miliónov vyniesol predaj videokaziet, DVD a hier. Na rozdiel od iných lukratívnych značiek však Matrix svoju dráhu skončil. Producenti Revolutions, ktorých výroba stála 300 miliónov dolárov, trvajú na tom, že ide o koniec ságy.