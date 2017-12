Bibiana Ondrejková sa chystá pod čepiec a čaká bábätko

Bratislava 10. novembra (TASR) - Herečka Bibiana Ondrejková mení "povolanie". Ide sa vydávať a čaká bábätko. Okolnosti jej vydaja sú pritom naozaj "začarované".

10. nov 2003 o 17:00 TASR

"Môjho budúceho manžela mi totiž vyveštila vedma, ktorá mi povedala, že sa vydám a bude to človek na ďšď. Vtedy mi povedala, že ho poznám už dlho, ale zatiaľ medzi nami nepreskočila iskra. A je to pravda, môj budúci manžel sa volá Štefan a poznáme sa pracovne už niekoľko rokov," hovorí šťastná nastávajúca mamička, ktorá sa na príchod bábätka veľmi teší. "Napĺňa ma to obrovským šťastím," teší sa Bibiana a dodáva, že Štefan ju o ruku požiadal veľmi romanticky.

"Števko to mal už dlho naplánované. O ruku ma požiadal v jedno včasné ufučané ráno pri hrade Devín. Bolo to nádherné prekvapenie," spomína budúca nevesta, ktorej drží palce celá rodina. Rodičia sú vraj v siedmom nebi a z mamy sa stala hlavná svadobná organizátorka. So skúsenosťami sa môžu pridať rodičia 31-ročného Štefana, ktorí nedávno ženili najstaršieho syna. "Rozmýšľali sme, že sa zoberieme len za prítomnosti rodičov a najbližších známych. Chceme ale, aj keď to možno znie pateticky, aby bol tento deň oslavou našej lásky, a tak sme pozvali aj kamarátov. Dokopy nás bude vyše 100," krúti sa herečke hlava nad počtom hostí.

Pod čepiec sa chystá ešte tento rok, a tak jej okrem iných pribudli aj starosti s výberom svadobných šiat. Jedným z kandidátov na zhotovenie bielej róby je módny návrhár Fero Mikloško, herečkin priateľ a jeden zo svadobných hostí, do úvahy pripadá i prestížny salón Daalarna, ktorý Ondrejkovú už dlhý čas oblieka na spoločenské príležitosti a herečka zvažuje aj "obyčajnú" požičovňu svadobných šiat jej kamarátky zo Senice.