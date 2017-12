Kylie Minogueová predbehla Madonnu

11. nov 2003 o 11:30 TASR

Londýn 11. novembra (TASR) - Austrálska popová speváčka Kylie Minogueová zosadila z trónu najdlhšie vládnucej popovej princeznej v Británii Madonnu, aspoň čo sa týka času medzi prvým a posledným hitparádovým hitom.

Stalo sa tak po tom, čo sa Minogueovej posledný singel stal rovno hitom číslo jedna v hitparádach.

Nahrávka Slow je Minogueovej siedmym hitom v Británii a delí ju presne 15 rokov a deväť mesiacov od času, kedy úspešne obsadzovala najvyššie priečky hitparád s prvým hitom I Should Be So Lucky v roku 1988.

Madonne uplynulo medzi jej prvým hitom Into The Groove v roku 1985 a jej posledným - Music v roku 2000 15 rokov a jeden mesiac.

Mať hity na najvyšších priečkach hitparád po celé tri desaťročia je pre speváka fantastický úspech.

Minogueovej Slow pochádza z nového albumu Body Language a nasleduje po jej megaúspešnom albume Fever. Ten jej zabezpečil pozornosť aj v USA, pretože desaťročia bola takmer domácou značkou iba v Británii a v Austrálii.