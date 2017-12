Zabudnite na fishburgery, dajte si maličkého kresleného Nema!

RECENZIA/FILM

12. nov 2003 o 10:00

Marlin sa snaží zastaviť Dory pred naháňačkou medzi medúzami. FOTO – IMAGE.NET

Hľadá sa Nemo (Finding Nemo) o USA 2003 o 101 minút o Réžia: Andrew Stanton, Lee Unkrich, scenár: Andrew Stanton, Bob Peterson o Hovoria: Nemo (Miško Dutka), Marlin (František Výrostko), Dory (Helena Krajčiová) o Premiéra v SR: zajtra

Už sa zdalo, že komerčný úspech Levieho kráľa je neohroziteľný, ale jeho vláda trvala iba deväť rokov. Hľadaniu Nema, novinke z produkcie štúdia Pixar, stačil polrok v mimoeurópskych kinách a už je najúspešnejším animovaným filmom. Kľúč k úspechu snímky, ktorá v tomto týždni priplávala aj do slovenských kín, je však v niečom inom ako iba v dokonalých počítačových efektoch.

Dva diely Toy Story, Život chrobáka a Príšerky, a. s., – štyri doterajšie produkty za osem rokov existencie katapultovali Pixarov na čelo animátorských štúdií. Špičková grafika a 3D animácia sa však dopĺňa s nápaditými príbehmi servírovanými tak, aby boli rodičia sprevádzajúci potomkov v kine rovnako nadšení. Sú to akčné filmy, romatické komédie, paródie a thrillery zároveň, prepracované po všetkých stránkach tak detailne, až pri pozeraní zostávate v nemom úžase. Už sme videli ožívať hračky, sledovali sme osudy mravca vyzerajúceho ako Woody Allen, držali palce chlpatému a jednookému strašidlu. Teraz nás Pixar vypraví do podmorského sveta.

Rodinnú idylku na koralovom útese naruší útok barakudy, ktorý prežije iba otec Marlin a syn Nemo. Prvý školský deň potomka sa však napriek, či presnejšie vďaka prehnanej starostlivosti rodiča skončí tragicky (trocha nebezpečná paralela s realitou): chytia ho potápači a ocitne sa niekoľko stovák míľ v Sydney uväznený v akváriu v ordinácii zubného lekára. Marlina čaká prekonanie podobne dlhej vzdialenosti, akú Jules Verne vymyslel menovcovi jeho syna – ale horizontálne.

Svedomitému rybiemu otcovi robí pri dlhej púti oceánom spoločnosť dobrácka, ale mierne vyšinutá rybka Dory. Cestou zažijú niekoľko bizarných dobrodružstiev – adrenalínovú jazdu pomedzi stádo pŕhliacich medúz, stretnutie so žralokmi-vegetariánmni skandujúcimi „ryby sú priatelia, nie potrava“ či nebezpečné zrýchlenie jazdy v tlame veľryby. Odvážny synátor medzitým v akváriu v panike pred sadistickou zubárovou neterou spriada rafinované plány na únik.

Ryby hovoria rovnakou rečou ako ostatné morské tvory, dokonca rozumejú ľuďom a poznajú abecedu. Nemo sa samozrejme nakoniec nájde a vo forme skvelej rozprávky nenápadne dostávate množstvo prírodopisných či humanistických bonusov. To sú však detaily, ktoré budú možno trochu rušiť iba tých najväčších frfľošov. Ak sa chystáte do kina v spoločnosti o generáciu mladšej, vyberte sa na verziu so slovenským (celkom vydareným) dabingom, inak si určite dajte anglický originál. Charaktery postáv totiž, opäť ako vo všetkých predchádzajúcich pixarovkách, určujú aj hlasy.

Na úplný záver ešte dobrá správa pre milovníkov animácií: Pixar už má rozpracované dva ďalšie nové filmy.

OLIVER REHÁK