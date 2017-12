Cinkotov comeback pokračuje

12. nov 2003 o 11:00

Dušan Cinkota v úlohe Toma Wingfielda, Vladena Škorvagová ako jeho sestra Laura v hre amerického autora Tennessee Williamsa Sklenený zverinec, ktorú režíruje Ľubomír Paulovič. Inscenácia bude mať premiéru 21. a 22. novembra. FOTO – ČTK

ZVOLEN – V Divadle Jozefa Gregora Tajovského ostáva do premiéry Williamsovho Skleneného zverinca ešte takmer desať dní. Už tento týždeň však novú hru umelci odskúšali pred publikom na prvej verejnej generálke. Hlavnou postavou je tu Dušan Cinkota. Po Letných shakespearovských slávnostiach vo Zvolene a vlastnej hre o svedomí, láske a drogách Pikový kráľ je to jeho tretia premiéra od drogovej aféry.

„Hra nie je realistická, ale postava Toma, Laurinho brata, je zaujímavá. Je o živote a sú v nej smutno-krásne a smutno-smiešne momenty, ktoré každý určite pozná,“ hovorí Dušan Cinkota, ktorý na istý čas práve pre problémy s drogami divadelné dosky opustil. Comeback sa zatiaľ koná iba vo Zvolene a tiež v putovnom Divadle Maska, ktoré uvádza jeho Pikového kráľa.

Necnie sa mu za Bratislavou? „Áno, je mi to veľmi ľúto, ale dúfam, že všetky väzby sa nepretrhli. Do Bratislavy chodím dabovať a občas aj hosťovať. Teraz sa sústreďujem na Zvolen, mám radosť, že na generálke vyšiel kontakt s divákmi a že so mnou počítajú v ďalšej májovej premiére.“

V Bratislave Cinkotu čaká aj špeciálne hosťovanie, o ktorom zatiaľ nechcel nič viac prezradiť. „Každý herec má množstvo vysnívaných postáv. Ja mám dve úžasné v Sklenenom zverinci a Pikovom kráľovi, ktorého som sám inscenoval aj napísal. Na budúci rok sa s ním dokonca predstavíme na turné po Slovensku a Českej republike.“ O svojich umeleckých ambíciách má jasnú predstavu: „Raz by som možno chcel nakrútiť sériu pätnástich komorných filmov ako Jack Nicholson. Nie je to môj vzor, ale je to vynikajúci herec.“

ZUZANA KOMÁROVÁ