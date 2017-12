Christian Slater dostal pohárom po hlave

BRATISLAVA 12. novembra (SITA) - Manželku herca Christiana Slatera zatkli po tom, čo ho v hotelovej izbe v Las Vegas udrela pohárom po hlave. Podľa polície mu ranu na hlave museli zašiť 20 stehmi, no ...

12. nov 2003 o 17:00 SITA

BRATISLAVA 12. novembra (SITA) - Manželku herca Christiana Slatera zatkli po tom, čo ho v hotelovej izbe v Las Vegas udrela pohárom po hlave. Podľa polície mu ranu na hlave museli zašiť 20 stehmi, no hercov hovorca neskôr uviedol, že ich mal len 9. Ryan Haddonovú hneď po incidente uväznili na povinných 12 hodín a obvinili ju z domáceho násilia.

Hádka v hotelovej izbe sa údajne začala, keď sa Slater vrátil do izby zo striptízového baru. Herec neskôr uviedol, že išlo o nehodu. Manželka mu zo žartu chcela do tváre šplechnúť pohár vody, no pohár jej vyletel z ruky. Pár sa zosobášil vo februári 2000. Slater pred sobášom chodil s Winonou Ryderovou a Christy Turtingtonovou.

Slater je známy z filmov Meno ruže a Posteľ plná ruží. V roku 1997 strávil 90 dní vo väzení za napadnutie svojej vtedajšej priateľky Michelle Jonasovej.