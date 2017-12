Catherine Zeta-Jonesová chce tretie dieťa

Los Angeles 12. novembra (TASR) - Americká herečka Catherine Zeta-Jonesová vyhlásila, že by chcela tretie dieťa. Uviedol to americký časopis Daily Record.

12. nov 2003 o 16:00 TASR

Krásna tmavovláska už má s manželom Michaelom Douglasom trojročného syna Dylana a dcérku Carys, ktorá sa len nedávno narodila. Tridsaťštyriročná herečka však tvrdí, že dve deti sú pre ňu málo. "Som z troch detí, takže mám rada takúto vyrovnanosť. Chcela by som niečo viac. Ale tuším, že by som sa o tom mala porozprávať s manželom."

Zatiaľ dvojnásobná matka dodáva, že je odhodlaná nosiť so sebou deti i na nakrúcania. Poznamenala tiež, že bude klásť dôraz na to, aby spoznali svoje dedičstvo. "Dala som im waleské mená a pravidelne sa do Walesu vracajú. To je to podstatné."