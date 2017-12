Staré Mesto otvorí múzeum Vincenta Hložníka

12. nov 2003 o 15:47 SITA

BRATISLAVA 12. novembra (SITA) - Nové múzeum výtvarných diel Vincenta Hložníka v budove bývalého Domu zahraničných Slovákov na Štefánikovej ulici v bratislavskej mestskej časti (MČ) Staré Mesto by malo byť sprístupnené do troch rokov. Na dnešnej tlačovej besede to uviedol starosta Starého Mesta Peter Čiernik. Tisíc diel tohto významného slovenského výtvarníka, ktoré MČ poskytla jeho rodina darovacou zmluvou z 18. septembra bude inštalovaných až po renovácii budovy. Ako uviedol vedúci útvaru kultúry MČ Stanislav Bachleda, budova by zároveň slúžila ako spoločensko-kultúrne centrum.

Výber diel do expozície budúceho múzea by mala zabezpečiť trojčlenná komisia vedená umenovedcom, znalcom Hložníkovho diela a autorom jeho monografie Ľudovítom Petránskym. "Súborom diel máme čo ponúknuť celej Európe. Je to oblasť, v ktorej sme bohatí, aj keď nemáme peniaze", uviedol Petránsky. Staré Mesto by chcelo spolufinancovať renováciu budovy z grantov Európskej únie.

Vincent Hložník sa narodil 22. októbra 1919 vo Svederníku pri Žiline a zomrel v roku 1998. Študoval na Umeleckopriemyselnej škole v Prahe. V roku 1945 bol zakladajúcim členom Skupiny výtvarných umelcov 29. augusta. Po druhej svetovej vojne sa začal rovnocenne s maľbou venovať aj grafike. Pedagogicky pôsobil na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, kde bol profesorom, v rokoch 1960 až 1964 rektorom a zároveň vedúcim oddelenia voľnej grafiky a ilustrácie. Jeho dielo obsahuje vyše 30 000 diel a ilustroval približne 300 kníh.