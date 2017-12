Catherine Zeta-Jonesová chce tretie dieťa

BRATISLAVA 13. novembra (SITA) - Herečka Catherine Zeta-Jonesová prezradila, že by chcela so svojim manželom Michaelom Douglasom tretie dieťa. Manželia už majú dve deti, trojročného syna Dylana a niekoľkomesačnú dcérku Carys. 34-ročná Jonesová sa napriek

tomu vyjadrila, že dve deti jej nestačia a chcela by ďalšie.

Herečka dodala, že dnes je v postavení, kedy si môže svoje deti vziať so sebou do práce. Chce ich mať stále pri sebe. ,,Trvám na tom, aby poznali svoje korene. Dala som im waleské mená a pravidelne ich tam beriem so sebou. Je to pre mňa dôležité," povedala Jonesová.