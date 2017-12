Pink sníva o bare na ostrove, bojí sa však žralokov

Los Angeles 13. novembra (TASR) - Americká speváčka Pink by si rada otvorila svoj vlastný bar. "Je to môj sen. Chcela by som miešať koktaily niekde na ...

13. nov 2003 o 11:00 TASR

Los Angeles 13. novembra (TASR) - Americká speváčka Pink by si rada otvorila svoj vlastný bar. "Je to môj sen. Chcela by som miešať koktaily niekde na ostrove a pozývať kapely, aby hrali na koncertoch. Potom by sme sa všetci vyzliekli a sexovali," uviedla pre nemecký časopis Netzeitung.

Stále prekvapujúca speváčka si však sexuálne hry nepredstavuje v mori, pretože sa bojí žralokov. "Iba predstava žralokov ma úplne desí. Ako dieťa som si myslela, že žijú v bazénoch. Myslím, že keď sa moji rodičia pokúšali zakázať mi, aby som nepozerala Čeľuste, mala som ich počúvnuť aspoň vtedy." Napriek tomu je milovníčkou veľkých zvierat a chcela udrieť muža, ktorý počas nakrúcania jedného z jej videoklipov týral koňa.

Pink tiež prezradila, že jej ponúkajú rôzne úlohy v mnohých filmoch, avšak nie také, aké by si predstavovala. "Ponúkajú mi úlohy utečenky, kriminálničky, narkomanky alebo ľahkej ženy, ale bolo by to príliš jednoduché. Nebola by to pre mňa žiadna výzva," objasňuje mladá hviezda.