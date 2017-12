Vystrihnutý Saruman

Britský herec Christopher Lee je sklamaný, že jeho podstatné scény boli vystrihnuté z tretieho dielu filmu Pána prsteňov.

14. nov 2003 o 8:50

Osemdesiatjedenročný herec, ktorý hrá v trilógii zlého čarodeja Sarumana, počítal s tým, že režisér filmu Peter Jackson zaradí do posledného zostrihu aj sedemminútovú kľúčovú epizódu so Sarumanom. „Samozrejme, som sklamaný. To je všetko, čo môžem povedať. Neviem, prečo to urobili, musíte sa spýtať ich,“ povedal v stredu pre BBC.

Jeho fanúšikovia už začali spisovať petíciu za navrátenie týchto scén do filmu. Lee teraz zvažuje, či vôbec navštívi decembrovú premiéru filmu. Herec, ktorý hral aj vo Hviednych vojnách, pred časom povedal, že účinkovanie v Pánovi prsteňov považuje za splnenie životného sna. (peb)