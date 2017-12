Legendárny album Beatles Let It Be vychádza v novom šate

17. nov 2003 o 2:13 TASR

Londýn 16. novembra (TASR) - Legendárny album liverpoolskej štvorice Beatles Let It Be prichádza v pondelok na pulty obchodov v úplne novom šate. Ako oznámila vydavateľská spoločnosť EMI, zvuk bude taký dokonalý, že oproti pôvodnej verzii nebude počuť žiadne ruchy. Vďaka digitálnej technológii štúdia Abbey Road Studios sa podarilo obnoviť doteraz nezverejnené originálne nahrávky skladieb. Nový album pod názvom Let It Be...Naked obsahuje z väčšej časti rovnaké tituly, vrátane piesní Let It Be, The Long And Winding Road a Get Back. Na kompilácii sa neobjavia piesne Dig It a Maggie Mae. "Bude to čistý zvuk Beatles," uviedla v dnešnom vyhlásení spoločnosť EMI. "Všetko znie tak, ako znelo vtedy v nahrávacom štúdiu. Môžem sa do toho opäť priamo vžiť," vyhlásil bývalý basgitarista Beatles Paul McCartney. Podľa britských médií bolo pre svetový trh vylisovaných päť miliónov kusov albumu Let It Be...Naked. Väčšina zo skladieb bola nahratá v roku 1969.