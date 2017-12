American Music Awards: Luther Vandross a 50 Cent získali po dve ceny

Los Angeles 16. novembra (TASR) - Soulovú legendu Luthera Vandrossa, ktorý v apríli utrpel mozgovú porážku práve v čase veľkého návratu, vyhlásili v nedeľu ...

17. nov 2003 o 7:41 TASR

Raper 50 Cent na odovzdávaní tohtoročných hudobných cien American Music Awards . Foto - AP Photo/Stuart Ramson

Los Angeles 16. novembra (TASR) - Soulovú legendu Luthera Vandrossa, ktorý v apríli utrpel mozgovú porážku práve v čase veľkého návratu, vyhlásili v nedeľu na odovzdávaní tohtoročných hudobných cien American Music Awards (AMA) za víťaza v dvoch kategóriách. Ocenenia za neho so slzami v očiach preberala jeho matka.

Vandross a raper 50 Cent sú jedinými interpretmi, ktorí počas trojhodinového podujatia získali dve ceny. K oceneným, o ktorých rozhodovali americkí poslucháči, patria aj ďalší skúsení hudobníci ako kapela Fleetwood Mac, speváci Isley Brothers či country skupina Alabama.

Country speváci a manželia Tim McGraw a Faith Hillová sa doma naďalej tešia popularite, keď dostali ceny pre najobľúbenejších interpretov vo svojom žánri. Pre McGrawa ide o šieste ocenenie AMA v kariére, Hillová si odniesla svoju piatu cenu.

Vandross triumfoval v oboch kategóriách, v ktorých bol nominovaný - najobľúbenejší mužský interpret a album v žánri soul a rhythm and blues. Jeho album Dance With My Father, ktorý nahral tesne pred mŕtvicou, debutoval na prvej priečke amerického rebríčka a predalo sa z neho vyše 1,3 milióna kusov.

Okrem Vandrossa a 50 Cent, ktorý do Shrine Auditorium v Los Angeles v nedeľu večer neprišiel, malo dve nominácie ďalších 12 interpretov - Ashanti, Beyonce Knowlesová, Missy Elliott, R. Kelly, Celine Dionová, Justin Timberlake, Toby Keith, McGraw, Shania Twainová, Sean Paul, Norah Jonesová a Kid Rock. S prázdnymi rukami z nich domov odchádzali Ashanti, Knowlesová, Kelly, Twainová, Paul a Jonesová.

50 Cent získal ocenenie pre najobľúbenejšieho interpreta a album v kategórii rap a hip-hop, keď porazil svojho mentora Eminema. Fleetwood Mac, ďalší neprítomní víťazi, prijali cenu pre najlepšiu popovú alebo rockovú skupinu cez satelitné spojenie z nemeckého Hamburgu a neskôr sa objavili v dopredu nahratom vystúpení.

Alabama upevnili svoju pozíciu interpreta s najväčším počtom ocenení v 31-ročnej histórii AMA. V nedeľu im odovzdali ich už 23. trofej v kategórii najobľúbenejšia country skupina.

Justin Timberlake cenu za najlepší popový alebo rockový album prijímal tiež cez satelitné spojenie z Nemecka, tentoraz z Kolína nad Rýnom.

Speváčku Missy Elliott najprv vyhlásili v kategórii najobľúbenejšia interpretka v žánroch rap a hip-hop za víťazku v neprítomnosti, neskôr sa však objavila s tvrdením, že jej z hotela ukradli limuzínu.

Nedeľňajšie udeľovanie AMA je už druhým v tomto roku. Podujatie sa tradične konalo v januári, no vzhľadom na klesajúcu sledovanosť a konkurenciu množstva ďalších odovzdávaní cien sa organizátori rozhodli presunúť ho na november.

Nominácie na AMA vychádzajú z údajov o predaji a hranosti na rozhlasových staniciach, o víťazoch rozhoduje celonárodná anketa medzi približne 20.000 poslucháčmi.