17. nov 2003 o 14:38 SITA

BRATISLAVA 17. novembra (SITA) - Odovzdávanie cien American Music Awards otvorila svojim pôsobivým vystúpením Britney Spearsová. Na javisko ju spustili v tmavofialovom korzete, čiernych nohavičkách a čižmách, ktoré jej siahali do polovice stehien. Potom zatancovala a zaspievala svoju novú pieseň Me Against the Music.

Luther Vandross, ktorý sa zotavuje z choroby ohrozujúcej jeho spevácku kariéru, získal dve ocenenia. Prevzala ich jeho matka.