Digitálne tlače Mareka Kvetána v Galery New Europe

BRATISLAVA 17. novembra (SITA) - Výstava digitálnych tlačí jedného z najmladších predstaviteľov slovenskej výtvarnej verejnosti Mareka Kvetána bude v Galery New Europe na Grösslingovej ulici v Bratislave otvorená do konca roka. Prezentácia ponúka päť obra

17. nov 2003 o 17:22 NULL

zov z jeho staršieho projektu XXX a z tohtoročnej práce TXT.

V projekte XXX vytvoril sériu kompresií celovečerných filmov, ktorých niekoľkohodinové trvanie skrátil do jedného obrazu. Ako pre agentúru SITA uviedol jeden z organizátorov Juraj Čarný, filmy Trainspotting, Star Wars, Johny Mnemonic, či Pulp Fiction stlačil do samostatných obrazov a vytvoril z nich digitálne tlače. Projekt XXX prezentoval v New Yorku, Prahe, Berlíne, Dortrechte a Innsbrucku. Projekt TXT, vystavený aj vo Viedni a Berlíne, je založený na pretváraní textu do obrazu. Literárne diela, napríklad Korán, Macchiavelliho Vládcu alebo Hesseho Stepného vlka pretransformoval do abstraktných farebných mozaík. Podľa vytvoreného počítačového programu prisúdil každému písmenu z kníh jeden štvorček, informoval Čarný. Tie potom vytlačil na viac ako dva metre dlhom obraze.

Hlavnou inšpiráciou tvorby 27-ročného Mareka Kvetána sú nové médiá, sound art, video art a light art. V posledných prácach sa užšie špecializuje na interaktívnu tvorbu, počítačové umenie a digitálnu manipuláciu.