Američania milujú Vandrossa

18. nov 2003 o 13:00 PETER BÁLIK

Luther Vandross na archívnej snímke. FOTO – ČTK

Hviezda amerického R&B, ktorú tento rok postihla mozgová porážka, a raperská hviezda menom 50 Cent dostali obaja po dve ocenenia AMA. Na rozdiel od prestížnych cien Grammy, určovaných vkusom hudobných kritikov a hudobného priemyslu, o trofejách AMA rozhodujú americkí poslucháči žánrov popmusic.

Päťdesiatdvaročný Luther Vandross, jedna z legiend osemdesiatych rokov, získal cenu za najlepšieho speváka pochopiteľne v kategórii R&B, štýlu, patriaceho najmä k černošskej Amerike. A jeho nahrávka Dance With My Father je albumom roka. Tento album mal byť jeho comebackom. Keď album vyšiel, Luthera Vandrossa postihla mozgová porážka, on však počíta s tým, že sa mu ešte podarí vrátiť na koncertné pódiá. Napokon s albumom vyhral aj americkú hitparádu. „Je mi ľúto, že tu Luther s nami nemôže byť, ale som tu, aby som ho zastúpila,“ povedala matka speváka Mary Vandrossová. Podľa agentúry AP Vandross, autor hitov ako Power of Love alebo Here and Now po porážke môže hovoriť, len nemôže bez pomoci chodiť.

Medzi ďalšími ocenenými boli aj ďalší veteráni – angloamerickí hitmakeri Fleetwood Mac, souloví Isley Brothers a zástupcovia country – skupina Alabama, ktorá v 31-ročnej histórii získala už dvadsiatu tretiu trofej. V Amerikou milovanom žánri country získali ceny aj speváci a zároveň manželia Tim McGraw a Faith Hillová.

Po jednej cene si odniesli aj speváčky Jennifer Lopezová, Celin Dionová alebo Ashanti, ktorá v roku 2001 zahynula pri leteckej havárii. Naprázdno neobišli ani Ricky Martin, Justin Timberlake alebo Linkin Park.

Mnoho z ocenených vrátane ďalšieho hrdinu večera 50 Cent, chránenca bieleho rapera Eminema, si po ceny neprišlo. Timberlake a Fleetwood Mac pozdravili divákov cez satelit.

Macatá diva, speváčka a producentka Missy Elliot, ktorá pôvodne oznámila neúčasť, sa na ceremoniáli nakoniec zúčastnila s odôvodnením, že jej z hotela ukradli limuzínu. Podľa agentúry E!Online najlepšia ďakovacia hláška pochádza z ústa Kid Rocka: „Vždy som chcel niečo vyhrať. Najprv som si myslel, že to bude Lotto.“ Ceny AMA sa každoročne udeľujú v januári, no vzhľadom na konkurenciu množstva ďalších odovzdávaní cien ich organizátori tento rok presunuli na november. Nominácie na AMA vychádzajú z údajov o predaji a hranosti v rozhlasových staniciach. O víťazoch rozhoduje anketa medzi 20 000 poslucháčmi.