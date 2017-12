Výstava Glokality o zmenšujúcom sa svete

Bratislavská Open Gallery na Baštovej ulici ponúka až do 5. decembra výstavu Glokality. Jedenásť slovenských autorov sa prostredníctvom vizuálnych interakcií, fotografie, filmu a videa snaží odrážať to, čo prináša so sebou globalizácia a nové usporiadanie

18. nov 2003 o 10:00

Písmo: A - | A + 0 sveta po páde berlínskeho múra. Podľa kurátorov Petry Hanákovej, Martina Kaňucha a Jany Oravcovej autori parodujú človeka nových technológií, internetu, človeka virtuálnej reality a zábavnej techniky a karikujú krajinu meniacu sa pod vplyvom globálnej turistiky. Výstavu Glokality tvoria práce Romana Ondáka, Andrey Kalinovej, Petry Áčovej, Martina Kollára a video Petry Drmlíkovej či filmy Roberta Kirchhoffa a Mareka Šulíka. Názov výstavy vznikol zlúčením slov globalita a lokality. Na snímke sú fotografie Martina Kollára, upozorňujúceho na absurdné situácie, ktoré bežne nevnímame, lebo sú súčasťou všedného dňa. (tkg)