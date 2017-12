Na filmový festival príde Anita Ekbergová

18. nov 2003 o 9:00

Anita Ekbergová v Berlíne, kde tiež uviedla Sladký život Federica Felliniho. FOTO – ČTK

BRATISLAVA – Švédska herečka Anita Ekbergová (1931), ktorú preslávil Federico Fellini filmom Sladký život, by sa mala zúčastniť na slávnostnom otvorení 5. ročníka Medzinárodného filmového festivalu Bratislava, ktorý bude od 28. novembra do 6. decembra v kinosálach Palace Cinemas v bratislavskom Auparku a v kine Orange IMAX.

Zároveň bude hosťom špeciálnej projekcie Sladkého života v novej kópii v obnovenej premiére. „Anita Ekbergová má už zakúpené letenky a v Bratislave by mala pobudnúť niekoľko dní,“ povedala tlačová tajomníčka festivalu Katarína Ovečková. „Podarilo sa mám zistiť, že tu už raz bola. Dokonca to sama potvrdila. Prišla z Viedne a strávila u nás len krátky čas.“

Anita Ekbergová, ako povedal Federico Fellini, bola „žena ako zrodená zo sna, čosi neuveriteľné, úkaz, levica, fontána, krásna s rozmarne pohadzovanými dlhými vlasmi a pri tanci s náruživo zvedavými nahými ramenami, zvodná aj nedostupná“. Prelud, ktorému sa koril nielen ohromený novinár Marcello (Marcello Mastroianni), ale aj Federico Fellini. Vďaka nemu už navždy splynula s Rímom a jej meno sa zlialo s Fontánou di Trevi, v ktorej sa v Sladkom živote v noci kúpe s Marcellom.

Sladký život vznikal bez scenára a Fellini písal dialógy cez noc. Potom ich rozdal hercom: „Ak sa vám to nepáči, tak to prepíšem.“ Nikto vraj neprotestoval. Najprekvapujúcejšie na tomto filme azda je, že rozmarnosť, márnivosť a zhýralosť, ktoré sa Fellinimu podarilo zachytiť s takou eleganciou a jemnosťou, zostávajú rovnaké aj po štyridsiatich rokoch, keď sa zmenilo takmer všetko. Vo filme hrali aj ďalšie ozdoby šesťdesiatych rokov – Anouk Aimée či Lex Barker.

Anita Ekbergová bola Miss Švédska roku 1950, začínala ako modelka, neskôr dostala zmluvu v Hollywoode a po piatich rokoch strávených v Amerike nakrútila Sladký život. Keď ho uviedli, stal sa z nej erotický symbol. V ďalších desiatich rokoch vytvorila asi dvadsať filmových úloh. Anita Ekbergová hrala roku 1986 ešte v jednom Felliniho filme, v autobiografickej sníme Intervista.

Neskôr tvrdila, že to ona preslávila Felliniho, a nie on ju: „Keď mal Sladký život premiéru v New Yorku, tak nechal distribútor urobiť plagát veľký ako mrakodrap.“ Na plátne bola samozrejme Anita vo fontáne a najväčším písmom bolo vytlačené jej meno. (puk)