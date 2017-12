CD

nové CD na trhu

18. nov 2003 o 12:00

Grexabat – Graxabat

Millenium Records 2003

Nová skupina speváka Mariána Greksu vydáva debutový rovnomenný album, hlásiaci sa k prvej platni dnes už polozabudnutej skupiny Demikát, kde líder Grexabatu pôsobil v 80. rokoch. Hardrockový zvuk tvoria gitary zdatného multiinštrumentalistu Miša Kovalčíka, známeho z mnohých projektov slovenských hudobníkov. Greksu a Kovalčíka dopĺňa rytmická dvojica Aty Béreš (basgitara) a Boris Brna (bicie). Zaujímavosťou albumu je obal s fotografiami od ďalšieho speváka, dnes aj muža s fotoaparátom Petra Nagya.

Slniečko čiže punto a rybacie hlavy – Bašavel

Pavian Records 2003

Tažko opísať štýl, ktorý hrá slovenská skupina Slniečko. Dedinský folkrock? Možno. Nový album tejto pätice plynulo nadväzuje na jej predchádzajúce nahrávky, ktorým dominujú slangové texty lídra Petra „Punto“ Remiša. Ten si v troch pesničkách vypomohol aj dvoma skladbami od amerického básnika „špínu“ Toma Waitsa a írskou ľudovkou Whiskey in the J.A.R., ktorú naposledy spopularizovala tvrdá Metallica. Ku krásnej melódii Remiš pridal vypointovaný text o dedkovi a babke. Slniečko sú vidieckejší ako Vidiek s množstvom folklórnych motívov a odkazmi na The Pogues, aj o tom hovorí ich novinka Bašavel.

Jaromír Nohavica – Babylon

Sony Music Bonton 2003

Vydanie nového albumu od českého pesničkára Jaromíra Nohavicu je vždy veľkou udalosťou. Babylon plynulo nadväzuje na jeho predchádzajúcu tvorbu z 90. rokov a asi najbližšie má k jeho predposlednej nahrávke Moje smutné srdce. Na slávne Divné století dá český pesničkár spomenúť hlavne pri horkosmutnej pocte k mestu – Ostravo, ktorú nahral len so svojou obľúbenou heligonkou. Až na úvodné rytmické Krupobití je Babylon skôr prechádzkou pokojných Nohavicových piesní, z ktorých na prvé počutie zaujme humorná Milionář, sonda do duše chlapíka, ktorý sa zúčastní na populárnej televíznej súťaži.

Dan Bárta a Illustratosphere – Entropicture

Sony Music Bonton 2003

Spevák Dan Bárta sa časom vypracoval na jedného z najoriginálnejších spevákov českej hudobnej scény. Spieva v žánrovo rôznych projektoch, jeho srdcovou skupinou je však džezové združenie Illustratosphere. Entropicture je už druhým albumom tohto združenia. Podstatná časť vznikla v Portugalsku, kam sa skupina vybrala, aby mohla nerušene tvoriť. Bárta na novinke pokračuje v maľovaní svojich textov na pokojnú hudbu Illustratosphere. Je to dosť originálne, než aby sme tomu hľadali vzory. Album obsahuje jedenásť kompozícií, dvanástou je Pilátův sen, ktorú si Bárta a spol. vypožičali z muzikálu Jesus Christ Superstar. (peb)