Herečka Eva Holubová neje mäso kvôli filmovačke v mäsokombináte

Bratislava 18. novembra (TASR) - Populárna česká herečka Eva Holubová je už tri týždne nedobrovoľne vegetariánkou. Odpor k mäsu však v jej prípade nie je prejavom ekologického uvedomenia, ale dôsledkom "pracovného úrazu" z nakrúcania nového filmu.

"Točili sme v mäsokombináte v Plzni. Ako som videla tú stajňu, kde stojí jedna kravička vedľa druhej, častokrát nepodojené a pozerajú sa, ako zabíjajú ich družky, odvtedy nemôžem jesť mäso. Dokonca keď jednu kravu rozpárali, bolo tam štvormesačné teliatko. Ľudí, ktorí tam pracujú, akoby sa to vôbec nedotýkalo, sú už úplne otupení. Bolo to dosť hrozné," spomína na hororový zážitok Eva Holubová, ktorú tentoraz obsadil režisér Tomáš Vorel (Cesta z mesta) a jeho nový film Groteska rozpráva o rodine, ktorá sa z vidieka presťahuje do mesta. "To mesto, medziľudské vzťahy a civilizácia ich ničia," prezradila herečka, ktorá sa pred kamerou opäť stretla s jedným zo svojich osvedčených filmových partnerov - Bolkom Polívkom. Oboch môžu slovenskí diváci vidieť momentálne v kinách ako svojráznych manželov Márovcov v úspešnej komédii Pupendo režiséra Jana Hřebejka. "Hřebejk ma obsadzuje vždy ďobfilmď. Asi ma má dosť a musí si oddýchnuť. Potom však zabudne na tie hrôzy a znovu ho prepadne podozrenie, že by som mu mohla vo filme zahrať," dodala s úsmevom Eva Holubová.