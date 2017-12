Sisa Sklovska má vianočný stromček celý rok

18. nov 2003 o 16:27 TASR

Bratislava 18. novembra (TASR) - Hoci je ešte dosť času rozmýšľať o zdobení vianočného stromčeka, známa slovenská muzikálová speváčka Sisa Sklovska má práve o túto "starosť" menej.

"Vianočný stromček mám doma celý rok, od minulých Vianoc. Povedala som si, že ho už nikdy neodzdobím. Stále svieti a sú na ňom vianočné ozdoby," priznáva Sisa. Nejde však o tradičný stromček, aký pozná väčšina slovenských či zahraničných domácností. "Je to kvet v kvetináči, ktorý vyzerá ako stromček. Tak sa mi páčil a minulé Vianoce boli nádherné, až som sa rozhodla, že zostane ozdobený," smeje sa Sisa, užívajúca si tak s osvetleným stromčekom sviatočnú atmosféru po celý rok. Osobitú vianočnú náladu si však napriek tomu dokáže vyčariť. "Mám špeciálny zvon, na ktorý zvoním. Teším sa na to, ako budem piecť kapra, kapustnicu či majonézový šalát," dodáva s tým, že neexistuje nič krajšie, ako vianočné sviatky strávené s ľuďmi, ktorých máte radi. Sisa, ktorá je známa aj ako veľká cestovateľka, prežila tri krát sviatky aj v zahraničí. "Má to svoje čaro, je to niečo nové, iné, ale doma je doma," priznáva. Upozornenie: TASR vydáva k správe zvukový záznam.