Studenková a Vodráčková si prvýkrát spolu zaspievali Sladké mámení

Bratislava 18. novembra (TASR) - O dvadsať rokov nazad, do roku 1983, sa vrátili česká speváčka Helena Vondráčková a slovenská herečka Zdena Studenková.

18. nov 2003 o 17:21 TASR

V tom čase totiž obe hviezdy spájala kultová komédia S tebou mě baví svět, v ktorej si Studenková zahrala populárnu speváčku a práve Vondráčková jej vo filme prepožičala svoj hlas. Legendárnu skladbu Sladké mámení, ktorá sa znovu dostala do uší verejnosti pred štyrmi rokmi spolu s výberovou platňou Zlatá Helena, si dámy zaspievali v spoločnej premiére v rámci nakrúcania silvestrovskej zábavnej šou televízie Markíza.

"Na nakrúcanie filmu si spomínam len v najlepšom, pretože tá partia bola senzačná, vtedy sme ešte netušili, že pesnička bude taká slávna, ani to, že sa komédia stane komédiou storočia. Je to istým spôsobom nesmrteľná skladba. Teším sa, že ma s ňou spájajú v súvislosti s filmom," spomína Studenková, ktorá si v úvode skladby zaspievala aj slovenskú pasáž. "Slovenského textu tam bolo pôvodne viac, no české vokály to nedovolili, ale myslím, že v úvode to úplne stačí. Každý chce počuť pesničku v pôvodnej verzii," vysvetľuje Studenková, ktorá skladbu sama doteraz nespievala. "Ja by som si nedovolila spievať Helenkinu pesničku, to sa nepatrí, to je jej pesnička a keď súhlasila, že to spolu urobíme na Silvestra, tak to je od nej veľmi milé," skonštatovala.

Vondráčkovú spoločný duet so slovenskou herečkou potešil: "Je to veľmi príjemné, pretože so Zdenou sme sa pri žiadnej takejto spoločnej práci nestretli. Už je to toľko rokov, čo bol film taký úspešný, takže nás to obe potešilo."

