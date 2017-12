Michael Douglas dostane cenu za celoživotné dielo

19. nov 2003 o 13:00

Päťdesiatdeväťročná hollywoodska hviezda Michael Douglas bude v januári pri udeľovaní Zlatých glóbusov poctená cenou za celoživotné dielo. Informovalo o tom včera Združenie zahraničných novinárov v Hollywoode. Cenu za „vynikajúci príspevok v oblasti zábavy“ prevezme 25. januára v Hollywoode. Je to to isté ocenenie, ktoré dostal jeho otec roku 1968. Otec a syn naposledy spolu stáli pred kamerou v rodinnej dráme Tak to chodí (na snímke DPA).

Ako najlepší hlavný predstaviteľ v snímke Wall Street získal Michael Douglas roku 1987 Zlatý glóbus aj Oscara. Obe tieto trofeje získal predtým ako producent Formanovho filmu Prelet nad kukučím hniezdom roku 1975. Televízni diváci Douglasa spoznali hlavne z kriminálneho seriálu Ulice San Francisca.

Od roku 2000 je Douglas ženatý s herečkou Catherine Zeta-Jonesovou, majú spolu syna a dcéru. Prestížne Zlaté glóbusy sa považujú za predzvesti Oscarov. Udeľuje ich Združenie zahraničných novinárov. K predchádzajúcim laureátom tejto ceny patria Gene Hackman, Harrison Ford, Barbra Streisandová a Sean Connery. (dpa)