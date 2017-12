The Beatles ukázali Let It Be v nahej kráse

19. nov 2003 o 12:00

The Beatles v roku 1966 v období albumu Revolver. FOTO - ČTK/AP

The Beatles sa opäť rozhodli prepísať históriu svojej slávy. Tentoraz neponúkajú bestseller z najväčších hitov ani ďalší diel výpravnej kolekcie The Anthology, ale prepracovanú verziu svojho albumu Let It Be. Tridsaťtri rokov po rozpade najslávnejšej skupiny sveta vyšiel tento album tak, ako ho pôvodne štyria hudobníci zamýšľali - ako priamočiary rockový album, ktorý dostal názov Let It Be… Naked a na celom svete vyšiel tento týždeň.

Pôvodná verzia nahrávky, obsahujúca skvosty ako Across The Universe, Let It Be, The Long And Winding Road alebo Get Back, vyšla v orchestrálnej úprave amerického producenta Phila Spectora. Majestátny zvuk niektorých skladieb albumu nevedel do dnešných dní stráviť jeden z lídrov skupiny - Paul McCartney.

Nová, nahá verzia Let It Be je modernými technológiami oholená na kosť, bez zvukových príkras a efektov. „Keby sme vtedy boli mali súčasné technológie, znelo by to presne takto. Takýto zvuk by sme z nich dostali,“ povedal agentúre Reuters Paul McCartney pred vydaním prepracovanej nahrávky. Vydanie „nahej“ verzie Let It Be pred smrťou schválil aj George Harrison. Bubeník Ringo Starr dodáva: „Keď som to po prvýkrát počul, úplne ma to dostalo. Odnesie vás to do čias, keď sme fungovali ako skutočná skupina.“

Keď sa v roku 1969 The Beatles rozhodli nahrať nový album, rozmýšľali o platni, ktorá by po bombastickom Seržantovi Pepperovi zaznamenala, že sú predovšetkým obyčajnou rokenrolovou skupinou. Práce na albume, ktorého súčasťou bol aj filmový dokument zo štúdia, sa však zasekli. „Chlapci stále opakovali tie isté veci znovu a znovu. Keď človek niečo nahráva už po dvadsiaty ôsmy raz, je ťažko sa rozhodnúť, či trinásta snímka nebola lepšia ako devätnásta…. Z niečoho sme mali aj šesťdesiat verzií. Keď sme nahrali šesťdesiatu prvú, John chcel poznať moju mienku a obrátil sa na mňa s otázkou: Čo hovoríš na túto, George? Povedal som mu: Úprimne, povedané, neviem,“ spomína na na nahrávanie ich dvorný producent George Martin v knižke The Beatles.

The Beatles odložili pásky do šuplíka a rozhodli sa radšej nahrať úplne iný album, ktorý neskôr vyšiel pod názvom Abbey Road. Keď sa skupina v roku 1970 rozpadala, Lennon odniesol pesničky z nedokončeného projektu Spectorovi. Až do smrti bol presvedčený, že urobil dobre a že Spector odviedol skvelú prácu. „Phil dostal množsto zlých nahrávok bez kúska citu a urobil z toho niečo,“ tvrdil Lennon.

Album Let It Be teda vyšiel po rozpade skupiny v roku 1970. Jeho vydaniu nezabránil ani samotný McCartney: „Paul bol vždy proti Philovi,“ spomína Ringo a dodáva: „Povedal som mu to do telefónu: zasa si mal pravdu. Znie to oveľa lepšie bez Phila.“

Tridsaťtriminútový záznam Let It Be … Naked je zložený trochu inak než pôvodný. Vypadli z neho dve pôvodné pesničky Maggie Mae a Dig It. Tie však nahradila vydarená skladba Don‘t Let Me Down, ktorá vyšla pôvodne len ako B - strana singlu. Súčasťou projetku je aj DVD, obsahujúce dvadsaťminútový filmový záznam zo štúdia.

PETER BÁLIK

Čo hovoria o albume Let It Be The Beatles?

„Hudba vždy prehlušila všetky blbosti, ktoré sme vtedy prežívali. Keď sa skončili počty, boli z nás opäť bratia a muzikanti.“ RINGO STARR

„Sme to my, ako hráme, ako najlepšie spievame. Je to veľmi úprimné.“

GEORGE HARRISON

„Hoci sme boli superúspešní, boli sme vždy výborná kapela. Keď sme si sadli k hraniu, hrali sme dobre.“ PAUL McCARTNEY

„Napriek mnohým veciam Beatles spolu vedeli skutočne hrať.“ JOHN LENNON