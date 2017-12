Zomrel významný americký skladateľ filmovej hudby Michael Kamen

19. nov 2003 o 15:00 TASR

Los Angeles 19. novembra (TASR) - Americký skladateľ Michael Kamen, ktorého preslávila predovšetkým hudba k početným hollywoodskym filmom, zomrel v utorok vo svojom bydlisku v Londýne vo veku 55 rokov na následky infarktu myokardu.

S odvolaním sa na komponistovho hovorcu o tom dnes informovala hudobná televízna spoločnosť MTV.

Rodák z New Yorku sa naučil hrať na klavíri už ako dvojročný. Neskôr absolvoval štúdium hry na hoboj na slávnej Juilliard School. V 70. rokoch spolupracoval s významnými osobnosťami rockovej a folkovej scény, Davidom Bowiem, Ericom Claptonom, Bobom Dylanom, či formáciou Pink Floyd. Jeho spolupracovníkmi boli aj Sting, saxofonista David Sanborn, formácia Aerosmith, či Rod Stewart.

Prvým filmom, pre ktorý pripravil hudbu, bol The Next Man (1976).

Michael Kamen, ktorý napísal filmovú hudbu k takým komerčným "trhákom", ako napríklad Highlander (1986), Smrtonosná zbraň (Lethal Weapon, 1987), Smrtonosná pasca (Die Hard, 1989), alebo X-Men (2000), ale aj k televíznemu seriálu z dielne HBO Bratstvo neohrozených (Band of Brothers, 2001), trpel od roku 1996 sklerózou multiplex. Súčasťou jeho filmografie sú aj diela ako Brazil, Traja mušketieri, Horizont udalostí, či 101 dalmatíncov.

Za spoluprácu s Bryanom Adamsom, konkrétne spoluautorstvo megahitu Everything I Do (I Do It For You) na soundtracku k filmu Robin Hood (1991), si zosnulý vyslúžil prvú z dvoch nominácií na Oscara, ďalšiu pridal za pieseň Have You Ever really Loved A Woman z filmu Don Juan de Marco (1995). Prestížnu sošku však nezískal.

Cenu Grammy mu udelili za ústrednú melódiu filmu Robin Hood v roku 1992. Ďalšie malé gramofóniky získal Michael Kamen, ktorý sa ako aranžér podieľal aj na svetoznámom albume The Wall skupiny Pink Floyd, v roku 1996 za najlepšiu inštrumentáciu vlastnej kompozície The American Symphony pre filmovú drámu Opus pána Hollanda a v roku 2001 za nahrávku The Call of Ftulu skupiny Metallica so Sanfranciským symfonickým orchestrom, za ktorého dirigentským pultom stál s taktovkou v ruke.

