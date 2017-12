Sharon Stoneová si adoptovala starých rodičov

New York 19. novembra (TASR) - Americká herečka Sharon Stoneová si oficiálne adoptovala starých rodičov. Neila a Eileen Mitzmanovcov spoznala pri svojej ...

19. nov 2003 o 17:54 TASR

New York 19. novembra (TASR) - Americká herečka Sharon Stoneová si oficiálne adoptovala starých rodičov. Neila a Eileen Mitzmanovcov spoznala pri svojej charitatívnej činnosti a natoľko si ich obľúbila, že ich chcela do rodiny.

"Nemusíte si adoptovať len deti," povedala hviezda kultového filmu Základný inštinkt pre magazín Hello! "Dajú sa adoptovať aj bratia, tety, ba dokonca aj rodičia, ak chcete. Ja som si adoptovala Neila a Eileen."

Manželia Mitzmanovci bývajú v New Yorku a zažili mnoho bolesti a trápenia. V 70. rokoch si adoptovali dve dcéry, no o obe krátko nato prišli. Jedna zahynula pri autonehode a druhá zomrela na AIDS. Odvtedy sa venujú charitatívnej činnosti a podporujú stovky ďalších rodičov, ktorých stihol podobný osud.

Sharon Stoneová si ich zamilovala a nápad adoptovať si ich v nej skrsol počas jednej návštevy, keď k nim zavítala kvôli vlastnej charitatívnej činnosti.

"Keď som bola u nich," spomína herečka, "uvedomila som si, akí sú mi drahí. Tak som ich vzala nabok a spýtala som sa ich: 'A nechceli by ste byť mojimi oficiálnymi adoptívnymi starými rodičmi?'"

Ako sa dozvedela, obaja sa práve v to ráno rozprávali o tom, že za celých 45 rokov manželstva vlastne nikdy nemali žiadne vnúčatá. So Sharoninou ponukou teda vďačne súhlasili a obe strany sú veľmi spokojné.

"Teraz sú to moji starí rodičia, chodíme spolu na dovolenky a trávia čas so mnou aj s mojimi rodičmi," hovorí nadšene 45-ročná herečka. "A sú to moji ozajstní rodičia, tým som si úplne istá, pretože vždy, keď im volám, sa sťažujú, že im nikdy nevolám!" dodáva so smiechom.

Sharon Stoneová má už trojročného adoptívneho syna Roana Josepha, ktorého si adoptovala s Philom Bronsteinom. Obaja manželia žijú v súčasnosti oddelene.