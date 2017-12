Veľký smútok za Pánom prsteňov

Elijah Wood. FOTO - MOVIEWEB

Po skončení trilógie Pán prsteňov vládne vo filmovom štábe skľúčená atmosféra. „Nemám sklon k sentimentalite, ale keď sme v lete skončili posledné dokrútky, zmocnil sa ma smútok rozlúčky,“ povedal Viggo Mortensen filmovému časopisu Cinema. „Už nikdy nebudem cválať do boja ako Aragon. Ale to, čo som v tých momentoch cítil, mi ešte nadlho bude dávať silu. Tým som si istý.“

Jeho herecký kolega Elijah Wood, ktorý stelesnil hobbita Froda, tvrdí, že má stále pocit, že aj o rok bude na Vianoce stáť pred domom so zbalenými kuframi a čakať, že ho niekto príde vyzdvihnúť na ďalšiu premiéru Pána prsteňov. „Nemusíme sa na nič hrať. Skončiť je smutné, aj keď nám z nakrúcania zostane množstvo vzťahov, ktoré budú určite v nejakej podobe pokračovať.“

Na rozlúčku dostali herci zopár darčekov, aby im nebolo tak smutno. Elijah Wood získal originál prsteňa, zabalil si ho do kusa látky a má ho uložený v špeciálnej kazete. Orlando Bloom zasa luk svojej filmovej postavy Legolasa a súpravu ostrých šípov. No keď s tým chcel letieť do Anglicka, suveníry mu na novozélandskej colnici vzali a poslali za ním v oddelenej zásielke poštou. „Dodnes na to čakám. Tipujem, že niekde na svete je nejaký fanúšik hrdým majiteľom pôvodnej rekvizity,“ povedal Bloom agentúre Reuters.

Finále Pána prsteňov s názvom Návrat kráľa odštartuje po celom svete 17. decembra. Na Slovensku ho uvedú o mesiac neskôr - 15. januára. Režisér, Novozélanďan Peter Jackson pre filmový magazín Premiere povedal: „Ešte striháme, ale odhadujem, že skončíme niekde za hranicou troch hodín, lebo Návrat kráľa bol pre mňa odjakživa tá najvzrušujúcejšia a najdojímavejšia časť trilógie. Na žiadny iný diel som nebol taký hrdý.“

Tajomstvo úspechu jeho verzie Tolkiena spočíva podľa neho v presvedčivosti. „Dobrí hobbiti, zlí orkovia - to by ľahko mohlo skončiť ako téma pre montypythonovcov. Ale my sme vzali postavy vážne, a tým sme preniesli Tolkienov svet na plátno tak vieryhodne, ako keby sme rozprávali skutočný príbeh - o Alexandrovi Veľkom alebo o Napoleonovi.“ (puk)